Douane : Explosion des déclarations en 2025, un chiffre jamais atteint auparavant

L’année 2025 marque un tournant historique dans le domaine douanier. Une augmentation spectaculaire des déclarations a été enregistrée, atteignant un niveau jamais observé jusqu’à présent. Cette tendance soudaine et inattendue soulève de nombreuses questions quant à ses causes et ses conséquences potentielles sur l’économie mondiale.

Cet article se propose d’explorer ce phénomène en profondeur, en analysant les données disponibles et en interrogeant les experts du secteur.

Restez avec nous pour comprendre pourquoi les déclarations douanières ont explosé cette année et quel impact cela pourrait avoir sur votre vie quotidienne.

Un record historique de déclarations douanières en 2024

En 2024, un record sans précédent a été établi avec plus de 2 millions de déclarations uniques de marchandises (DUM), marquant une croissance de 7,1% par rapport à l’année précédente, selon les données de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII).

Cette augmentation est attribuée à une hausse des déclarations à l’importation de 7,3% et à l’exportation de 7,2%.

La répartition des déclarations indique que 32% concernaient des importations simples, 22% des exportations en simple sortie et 20% des exportations suite à un régime économique en douane. La Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été la plus active avec 51% du total des déclarations.

Focus sur la répartition géographique des déclarations douanières

La Direction Régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima se distingue en 2024 avec une part prépondérante de 51% du total des déclarations douanières. Elle est suivie de près par la Direction Régionale de Casablanca-Settat qui compte pour 37% des déclarations.

Ces deux régions sont stratégiques en raison de leur position géographique et de leur dynamisme économique, ce qui explique leur contribution significative aux déclarations douanières.

Par ailleurs, les Magasins et Aires de Dédouanement (MEAD) ont joué un rôle crucial en contribuant à 21% du total des DUM, permettant ainsi une meilleure fluidité dans la circulation des marchandises et une réduction des coûts logistiques.

Le rôle des MEAD dans le processus de déclaration douanière

Les Magasins et Aires de Dédouanement (MEAD) ont joué un rôle essentiel en 2024, représentant 21% du total des Déclarations Uniques de Marchandises (DUM), soit une augmentation de 7,9% par rapport à l’année précédente. Cette progression a permis d’alléger la pression sur les zones douanières, facilitant ainsi la circulation des marchandises et réduisant les coûts logistiques pour les entreprises.

Le bureau de Casablanca-MEAD a été le plus actif avec une contribution de 45%, suivi de Nouaceur-Fret et Tanger-ville, qui ont contribué respectivement à hauteur de 32% et 20%. Ces chiffres soulignent l’importance des MEAD dans le processus de dédouanement et leur contribution à l’efficacité du système douanier.