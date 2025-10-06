Douanes : Nouvelles règles 2025 pour l’importation de véhicules par les particuliers, ce qu’il faut savoir

L’année 2025 marque un tournant dans les règles douanières relatives à l’importation de véhicules par les particuliers. Ces nouvelles dispositions, qui concernent tous ceux qui envisagent d’acquérir une voiture à l’étranger, sont susceptibles de bouleverser vos projets.

Quels sont ces changements ? Comment vont-ils impacter votre démarche d’importation ? Cet article vous apporte toutes les réponses nécessaires pour comprendre et anticiper ces modifications. Restez informé et préparez-vous efficacement à naviguer dans ce nouveau paysage réglementaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mounir Karech (@karechm)

Nouvelles mesures douanières pour faciliter le dédouanement des véhicules en Algérie

La Direction générale des Douanes algériennes a récemment mis en place de nouvelles mesures visant à simplifier le processus de dédouanement des véhicules importés par les particuliers. Ces mesures, annoncées comme urgentes, ont pour objectif de diminuer la pression sur les ports du pays, d’accélérer les procédures et d’améliorer la coordination entre les différents acteurs de la chaîne logistique.

Elles ont été prises suite à une réunion avec diverses structures et organismes, dont les ministères de l’Intérieur, des Transports, du Commerce et de l’Energie, ainsi que la Direction générale des Impôts et des représentants des opérateurs portuaires, transporteurs et syndicats professionnels.

Renforcement du système informatique douanier pour une gestion efficace des importations

Les mesures prises par la Direction générale des Douanes algériennes comprennent notamment le renforcement du système informatique douanier « Alces ». Ce dernier a été amélioré grâce à l’instauration de mécanismes d’interconnexion numérique entre les différentes parties prenantes, permettant ainsi une gestion en temps réel des dossiers d’importation.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de modernisation continue visant à assurer une évaluation juste de la valeur des véhicules importés et à lutter contre la fraude. Le directeur général des Douanes, Abdelhafid Bakhouche, a souligné que le système d’évaluation repose sur des outils numériques avancés, régulièrement mis à jour en fonction des prix pratiqués sur les marchés internationaux.

Optimisation des flux logistiques pour désengorger les ports

Face à l’augmentation des importations de véhicules, des discussions sont en cours avec les exploitants de plateformes logistiques, les agents maritimes et les transporteurs de marchandises. L’objectif est d’améliorer la répartition des flux et de limiter les surcharges qui entravent les opérations de déchargement et de traitement.

Cette initiative vise à résoudre les problèmes liés aux lenteurs administratives, à la saturation des entrepôts et au manque de coordination entre les services. En effet, ces défis ont engendré des blocages et augmenté les frais pour les citoyens. Ces mesures s’inscrivent dans une volonté de modernisation et d’efficacité de la chaîne logistique.