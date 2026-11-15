DPE 2027 : ce qui change pour un Algérien propriétaire en France

Un arrêté paru au Journal officiel français abaisse, au 1er janvier 2027, le coefficient appliqué à l’électricité dans le diagnostic de performance énergétique.

Environ 300 000 logements chauffés ainsi devraient quitter les classes F et G sans le moindre chantier. Les propriétaires installés en Algérie peuvent récupérer leur nouvelle étiquette en ligne, sans faire revenir de diagnostiqueur dans l’appartement.

Le facteur appliqué à l’électricité tombe à 1,7

L’arrêté du 19 août 2026, paru au Journal officiel du 26 août, remplace la valeur « 1,9 » par « 1,7 » dans l’annexe 3 de l’arrêté du 31 mars 2021, qui fixe la méthode de calcul du DPE des logements en France métropolitaine. La même substitution vaut pour les bâtiments autres que d’habitation mis en vente.

Ce coefficient traduit l’électricité consommée dans le logement en énergie primaire, celle qu’il a fallu mobiliser pour la produire et l’acheminer. Cent kilowattheures comptaient pour 190 kilowattheures d’énergie primaire ; ils en vaudront 170, soit 10,5 % de moins sur la seule part électrique.

Les coefficients du gaz, du fioul et du bois ne bougent pas : un logement chauffé au gaz ne gagnera rien. C’est la troisième valeur en deux ans, après 2,3 jusqu’à fin 2025 puis 1,9 depuis janvier 2026. L’arrêté qui avait opéré ce premier passage est abrogé.

Environ 300 000 logements quittent les classes F et G

L’étude d’impact transmise au Conseil supérieur de l’énergie début août chiffre l’effet attendu : le nombre de passoires énergétiques du parc de résidences principales baisserait d’environ 10 %, soit quelque 300 000 logements, dont près de 200 000 sortant de l’étiquette F et environ 100 000 de l’étiquette G.

Dans le seul parc locatif privé, le recul atteindrait 14 %, soit 125 000 logements. Le passage de 2,3 à 1,9, en janvier 2026, en avait déjà fait sortir près de 275 000.

Derrière ces lettres, il y a une interdiction de louer depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G ne peut plus être proposé à la location en métropole, renouvellement et reconduction tacite du bail compris.

Les F suivront au 1er janvier 2028, les E au 1er janvier 2034. Un logement qui reste classé G, lui, garde toutes ses obligations de rénovation.

Une attestation gratuite, sans visite d’un diagnostiqueur

Les diagnostics déjà réalisés restent valables dix ans et la réforme n’oblige personne à en commander un nouveau.

L’arrêté prévoit que tout DPE en cours de validité peut recevoir un document attestant de la nouvelle étiquette, généré « exclusivement » par l’ADEME sur le site de l’Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l’audit énergétique, et téléchargeable par toute personne.

Le numéro d’enregistrement à 13 caractères, imprimé en première page du diagnostic, suffit. La démarche se fait donc depuis Alger ou Oran, là où gérer un bien à distance passe d’ordinaire par une procuration en bonne et due forme.

L’attestation remplace l’étiquette initiale sans toucher aux données du diagnostic et expire à la date de fin de validité du DPE d’origine : elle ne prolonge rien. Les audits énergétiques relèvent du même mécanisme. Un logement occupé moins de quatre mois par an échappe, lui, à l’obligation de diagnostic.

Sources