Drame à Casablanca, un policier se retrouve au cœur d’un meurtre avant de tenter l’irréparable

Un brigadier de police de Casablanca est actuellement sous enquête suite à un homicide volontaire et une tentative de suicide.

A policeman in Casablanca reportedly attempted suicide after fatally shooting a woman on Friday with his service weapon.#Morocco #Casablanca #DGSN pic.twitter.com/eSA44qBi9d — Barlaman Today (@BarlamanToday) October 18, 2025



Accusé d’avoir tué une femme avec son arme de service, l’officier a tenté de se suicider lors de son arrestation. Les premiers éléments de l’enquête suggèrent un possible crime passionnel.

Enquête lancée à Casablanca : un policier au cœur d’un drame

Une enquête judiciaire a été initiée par le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca suite à une tentative de suicide d’un brigadier de police, suspecté d’homicide volontaire. Le fonctionnaire est accusé d’avoir utilisé son arme de service pour tuer une femme dans des circonstances encore floues.

On a entendu des coups de feu en pleine soirée, c’était très effrayant. Le quartier était en état de choc. Sonia, 36 ans, habitante de Casablanca

L’incident s’est produit vendredi soir et l’enquête est supervisée par le parquet compétent. Les détails entourant cet acte tragique sont toujours en cours d’investigation, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Arrestation mouvementée : comment le policier a tenté l’irréparable ?

Lors de son interpellation, le brigadier a tenté une évasion désespérée. Il a tiré deux coups de feu sans faire de victime parmi les forces de l’ordre présentes. Cependant, sa fuite s’est terminée de manière tragique.

On sentait que quelque chose de grave venait de se produire. L’ambiance était lourde, même pour les policiers présents. Hicham, 41 ans, agent de sécurité

Dans un ultime geste de désespoir, il s’est infligé une blessure grave à la tête avec son arme de service. Actuellement, son état est critique et il est pris en charge en soins intensifs.

Crime passionnel ou acte désespéré : les investigations se poursuivent

Le corps de la victime a été transporté à la morgue pour une autopsie approfondie. Cette procédure médico-légale permettra d’apporter des éléments supplémentaires à l’enquête en cours.

« C’est bouleversant. On ne s’attend jamais à vivre ce genre d’histoire aussi près de chez soi. » Djamila, 45 ans, voisine de la victime

Les enquêteurs continuent de rassembler des preuves pour déterminer les causes exactes de ce drame. Les premières indications suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un crime passionnel, mais rien n’est encore confirmé. L’enquête se poursuit.