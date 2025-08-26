Drame routier sur la RN17 : collision mortelle fait trois victimes et six blessés graves

Un tragique accident de la route s’est produit sur la RN17, marquant une journée sombre pour les usagers de cette voie très fréquentée. Une collision mortelle a fait trois victimes et six blessés graves, plongeant familles et proches dans le désarroi. Cet événement soulève une fois de plus des questions cruciales sur la sécurité routière.

Dans cet article, nous allons détailler les circonstances de ce drame, tout en mettant en lumière les enjeux liés à la prévention des accidents de la route. Restez avec nous pour comprendre les faits et les implications de ce tragique incident.

Tragédie routière sur la RN17 : Collision frontale mortelle à Dar El Hamra

Un drame routier s’est déroulé aujourd’hui sur la route nationale 17, tronçon reliant Jendouba à Tabarka via Fernana et Aïn Draham, précisément à Dar El Hamra. Un taxi collectif, communément appelé « louage », et une voiture familiale ont été les protagonistes d’une collision frontale d’une extrême violence. Selon des témoignages recueillis sur place, un dépassement périlleux serait à l’origine de cet accident tragique.

Le bilan provisoire fait état de trois morts et six blessés. Les services de secours et la protection civile sont intervenus rapidement, mais malgré leurs efforts, le conducteur de la voiture familiale et deux passagers du taxi n’ont pas survécu.

Bilan humain de la tragédie : trois morts et six blessés

La collision a fait trois victimes mortelles et six blessés. Le conducteur du véhicule familial et une passagère du taxi ont perdu la vie sur le lieu de l’accident. Un autre occupant du taxi a succombé à ses blessures lors de son évacuation vers l’hôpital régional de Jendouba.

Les six autres personnes présentes dans le taxi, blessées avec des degrés de gravité divers, ont été transportées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Malgré l’intervention rapide et efficace des services de secours et de la protection civile, le bilan reste lourd.

Prise en charge médicale des blessés : un défi pour l’hôpital régional de Jendouba

Les six survivants de ce tragique accident ont été acheminés vers l’hôpital régional de Jendouba. Les équipes médicales sur place ont dû faire face à une situation d’urgence, traitant des blessures de divers degrés de gravité.

Malgré la complexité de la situation, le personnel hospitalier s’est mobilisé pour assurer les soins nécessaires aux victimes.

Leur état est actuellement suivi avec la plus grande attention. Cette tragédie met en lumière l’importance du travail des professionnels de santé dans la gestion des conséquences d’accidents routiers.