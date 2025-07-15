Drame sur TikTok : Star marocaine succombe suite à une opération de sleeve, l’alerte santé

Le monde du divertissement est en deuil après la disparition tragique d’une star montante de TikTok originaire du Maroc. La jeune femme, qui avait conquis des millions de fans grâce à son talent et sa personnalité pétillante, a succombé suite à une opération de sleeve gastrectomie. Cette triste nouvelle soulève de nombreuses questions sur les risques liés à cette intervention chirurgicale de plus en plus populaire pour lutter contre l’obésité.

Dans cet article, nous allons explorer le parcours de cette étoile filante et mettre en lumière les dangers potentiels de la chirurgie bariatrique.

Le tragique destin de Salma, star marocaine de TikTok

La communauté en ligne a été bouleversée par la nouvelle du décès de Salma, une tiktokeuse marocaine très suivie. Victime de cyberintimidation liée à son poids, elle avait choisi de subir une sleeve gastrectomie, une intervention chirurgicale visant à réduire la taille de l’estomac pour traiter l’obésité. L’opération, réalisée en Turquie, semblait initialement réussie, mais des complications post-opératoires graves ont rapidement surgi.

Malgré plusieurs hospitalisations et une lutte acharnée, Salma n’a pas survécu. Son décès a suscité une vague d’émotion et d’indignation sur les réseaux sociaux, mettant en lumière les pressions auxquelles sont confrontées les personnalités publiques et le besoin d’un meilleur encadrement psychologique avant et après de telles interventions.

Le cyberharcèlement, un facteur déterminant dans le choix de Salma

Salma était constamment la cible d’attaques en ligne, principalement axées sur son apparence physique et sa corpulence. Ces remarques malveillantes et humiliantes diffusées à grande échelle sur ses réseaux sociaux l’ont incitée à envisager une chirurgie drastique : la sleeve gastrectomie. Selon les proches de la jeune femme, la pression incessante qu’elle subissait sur internet a joué un rôle crucial dans sa décision de recourir à cette opération radicale.

Ils soulignent également le manque de soutien psychologique avant et après ce type d’intervention, mettant en lumière la nécessité d’un meilleur encadrement pour ceux qui sont confrontés à des situations similaires.

Émotion et indignation sur les réseaux sociaux suite au décès de Salma

Le décès tragique de Salma a déclenché une tempête d’émotion et d’indignation sur les réseaux sociaux. Internautes, influenceurs, médecins et personnalités publiques ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à la jeune femme qui, malgré sa notoriété, vivait un profond désarroi psychologique en silence.

Les critiques fusent également concernant l’absence d’un encadrement psychologique adéquat avant et après des interventions aussi radicales que la sleeve gastrectomie. Le cas de Salma met en lumière l’urgence de mettre en place des mesures de soutien psychologique pour ceux qui subissent le cyberharcèlement et envisagent des solutions extrêmes pour y faire face.