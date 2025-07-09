Droit des femmes au mariage : Abdelilah Benkirane face à une vague de critiques inédite

Abdelilah Benkirane, figure emblématique de la politique marocaine, se retrouve au cœur d’une polémique sans précédent concernant le droit des femmes au mariage. L’ancien Premier ministre est confronté à une vague de critiques inédite, suscitant un débat national et international sur cette question sensible.

Cet article propose d’explorer les différentes facettes de cette controverse, en analysant les arguments avancés par les détracteurs de Benkirane, mais aussi les réponses de ce dernier face à ces attaques. Plongez dans l’univers complexe du droit des femmes au mariage au Maroc, où tradition et modernité se heurtent constamment.

Abdelilah Benkirane et ses déclarations controversées sur le mariage des femmes

Abdelilah Benkirane, ancien Premier ministre marocain et secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), a récemment fait l’objet d’une vive controverse suite à ses déclarations sur le mariage des femmes. Il a encouragé les jeunes Marocaines à considérer le mariage comme l’élément central de leur existence, reléguant ainsi leur éducation et carrière au second plan.

Ces propos ont suscité l’indignation de nombreux défenseurs des droits des femmes et d’organisations associatives, dont l’Association Tahaddi pour l’Égalité et la Citoyenneté (ATEC). Cette dernière a vivement critiqué ces déclarations, les qualifiant de rétrogrades et d’atteinte à la dignité des femmes marocaines, compromettant ainsi les efforts en cours pour leur autonomisation économique.

La réaction de l’ATEC face aux propos de Benkirane

L’Association Tahaddi pour l’Égalité et la Citoyenneté (ATEC) a exprimé son mécontentement face aux déclarations de Benkirane, les qualifiant d’offensives envers le statut actuel des femmes marocaines dans la société. Selon l’ATEC, ces propos semblent vouloir enfermer les femmes dans des rôles traditionnels, ignorant ainsi les progrès juridiques et sociétaux du pays.

L’association rappelle que la place des femmes au Maroc a évolué de manière significative, notamment depuis la Constitution de 2011 qui consacre l’égalité entre hommes et femmes, et l’adoption du nouveau Code de la famille en 2004. L’ATEC souligne que le droit à l’éducation, au travail et à l’épanouissement personnel est désormais une valeur commune dans la plupart des familles marocaines.

L’appel de l’ATEC pour un discours politique plus responsable

L’ATEC insiste sur le fait que le mariage est une décision individuelle libre, garantie par la Constitution. L’association appelle à respecter cette liberté, qu’il s’agisse de choisir ou non de se marier. Elle exhorte également tous les acteurs politiques à prendre conscience de l’impact de leurs discours.

Cet appel intervient dans un contexte où le Maroc cherche à renforcer un modèle sociétal plus inclusif, basé sur l’égalité réelle entre femmes et hommes. L’ATEC souligne l’importance de ce modèle, surtout dans le contexte actuel où le pays aspire à promouvoir l’égalité des sexes.