DS Automobiles s’inspire de l’Atlas pour une édition limitée qui fait voyager l’imaginaire

Découvrez la DS 7 ÉDITION ATLAS, une série limitée exclusive qui incarne l’art du voyage selon DS Automobiles.

Inspirée par les paysages majestueux de l’Atlas marocain, cette édition allie design raffiné, technologie avancée et motorisation efficiente, offrant une expérience de conduite unique sur le marché marocain.

Le voyage, une expérience émotionnelle et inspirante

Chez DS Automobiles, le voyage transcende la simple notion de destination pour devenir une véritable expérience émotionnelle et source d’inspiration.

Cette philosophie est au cœur de la conception de la DS 7 ÉDITION ATLAS, où chaque détail du design et des fonctionnalités reflète cette approche unique.

Inspirée par les paysages majestueux de l’Atlas marocain, cette édition limitée incarne un univers de mouvement, de force et d’élégance.

DS Automobiles propose ainsi un véhicule qui allie savoir-faire français et identité marocaine, transformant chaque trajet en une aventure mémorable.

Une édition exclusive inspirée par l’Atlas marocain

La DS 7 ÉDITION ATLAS puise son inspiration dans les paysages grandioses de l’Atlas marocain, où la puissance naturelle, la lumière et l’altitude se conjuguent pour créer un caractère unique.

Cette édition limitée, réservée au marché marocain, capture l’essence de ces éléments pour offrir une expérience de conduite exceptionnelle.

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Chaque détail du design reflète cette harmonie entre nature et technologie, avec des finitions exclusives qui évoquent la majesté de l’Atlas. Proposée à 419 900 DH, cette création incarne l’élégance et la sportivité, tout en célébrant l’identité marocaine.

Un design et une technologie qui séduisent

La DS 7 ÉDITION ATLAS se distingue par son design exclusif et ses technologies avancées. Les DS Wings et la calandre Noir Brillant, rehaussés par le logo DS en Light Gold, confèrent à ce modèle une allure résolument élégante.

Les jantes en alliage 19 pouces SILVERSTONE ajoutent une touche de sophistication, tandis que l’intérieur raffiné, habillé d’Alcantara® Noir, offre un confort inégalé avec des sièges avant chauffants.

Côté technologie, l’écran tactile HD de 12,3 pouces et le système DS IRIS SYSTEM assurent une connectivité intuitive.

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Les caractéristiques de sécurité, telles que le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra Vision 360°, garantissent une conduite sereine et sécurisée, transformant chaque trajet en une expérience unique.