DTN : Nouvelle détection dans le grand sud, une réalité qui interpelle les scientifiques

Après une première phase lancée fin 2025, une seconde série d’observations a été organisée à Béchar et Ouargla, réunissant plus de 250 jeunes joueurs. Les meilleurs seront sélectionnés pour un tournoi national prévu fin mars à Oran.

DTN : Lancement de la deuxième phase de détection des jeunes talents dans le Grand Sud algérien

La Direction Technique Nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a initié la seconde étape de son programme de repérage des jeunes talents dans le Grand Sud algérien, le vendredi 13 février 2026.

🔵 Une journée de détection s’est tenue aujourd’hui afin d’identifier de jeunes talents nés en 2012 et 2013, originaires du sud-est et du sud-ouest de l’Algérie ! 🇩🇿 pic.twitter.com/zIQosyrmG2 — 𝙔𝙊𝙐𝙉𝙂 𝙏𝘼𝙇𝙀𝙉𝙏 𝘼𝘼𝙁 🇩🇿💫 (@YoungTalentAAF) February 13, 2026



Cette opération d’envergure s’est déroulée simultanément à Béchar et Ouargla, où deux plateaux ont été mis en place pour observer les performances des jeunes footballeurs nés en 2012 et 2013.

L’objectif principal de cette initiative est de sélectionner les meilleurs joueurs qui auront l’opportunité de participer au Tournoi National des Jeunes Talents, prévu à Oran fin mars prochain.

Les villes de Béchar et Ouargla ont été choisies pour leur potentiel en termes de jeunes talents à découvrir.

Les sélectionneurs nationaux à la tête de l’opération

Razik Nedder, le sélectionneur national des U20, a pris en charge la supervision des joueurs à Béchar.

Avec l’aide de ses assistants et de la Ligue régionale de Béchar, il a observé les performances des jeunes footballeurs issus des wilayas du Sud-Ouest.

Parallèlement, Amine Ghimouz, le sélectionneur national U17, a dirigé les séances d’observation à Ouargla.

Accompagné de ses assistants et soutenu par la Ligue régionale de Ouargla, il a encadré les joueurs venant des wilayas du Sud-Est.

Ces deux experts ont utilisé leur expérience pour identifier les talents prometteurs qui pourraient briller lors du prochain Tournoi National des Jeunes Talents.

Plus de 250 jeunes talents scrutés

Durant cette deuxième phase, plus de 250 jeunes footballeurs, qu’ils soient affiliés à des clubs ou non, ont été minutieusement observés.

Cette opération de détection, qui s’est poursuivie le samedi suivant, a permis d’identifier un vivier de talents prometteurs.

Rappelons que la première phase avait débuté le 25 décembre 2025, sous l’égide d’Ali Moucer et Karim Kaced.

Les meilleurs éléments repérés lors de ces phases seront invités à participer au Tournoi National des Jeunes Talents, organisé à Oran fin mars.