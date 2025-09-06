Du 4 au 10 septembre, voyager à Alger sera un défi, voici les astuces pour éviter les mauvaises surprises

Voyager peut parfois être stressant, surtout lorsque l’on doit prendre un vol à l’aéroport d’Alger. Entre les files d’attente interminables, les contrôles de sécurité et le risque de rater son avion, il est essentiel de bien se préparer. Heureusement, un député partage ses conseils pour éviter ces désagréments.

Cet article vous présentera ses recommandations pour une expérience de voyage plus sereine. Que vous soyez un habitué des aéroports ou un novice en matière de voyages aériens, ces informations pourraient vous être d’une grande utilité. Alors, prêt à découvrir comment rendre votre prochain voyage à l’aéroport d’Alger plus agréable ?

Crise à l’aéroport d’Alger : une vague de vols manqués

L’aéroport d’Alger est actuellement le théâtre d’une situation chaotique, avec un nombre croissant de voyageurs qui n’arrivent pas à prendre leurs vols à temps. Cette tension inhabituelle est principalement due au retour massif des résidents et à la tenue de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), qui ont engendré une affluence exceptionnelle.

Cette situation met en lumière les défis logistiques auxquels sont confrontés les voyageurs et les professionnels du secteur aérien. Le député Farès Rahmani, représentant de la diaspora, a récemment attiré l’attention des autorités sur cette problématique grandissante.

Les alertes du député Farès Rahmani

Farès Rahmani, député de la diaspora, a exprimé son inquiétude face à cette situation préoccupante. Lors d’une visite d’inspection le 2 septembre 2025, il a constaté que de nombreux voyageurs manquaient leur vol en raison d’une affluence exceptionnelle. Il a donc appelé les autorités à une meilleure gestion de l’aéroport d’Alger.

Par ailleurs, il a conseillé aux voyageurs de se présenter plusieurs heures avant leur vol pour éviter tout désagrément. Selon lui, une bonne anticipation est essentielle pour passer les contrôles de sécurité et l’enregistrement dans les meilleures conditions, surtout lors d’événements majeurs comme la Foire commerciale intra-africaine (IATF).

Impact de la Foire commerciale intra-africaine sur le trafic aéroportuaire

L’organisation de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) à Alger, du 4 au 10 septembre 2025, a attiré plus de 35 000 visiteurs et 2 000 exposants de 140 pays différents. Cet événement majeur a engendré un afflux massif de voyageurs, exacerbant les tensions déjà présentes à l’aéroport d’Alger.

Les participants à la foire ont dû faire face à des défis logistiques supplémentaires pour embarquer dans les meilleures conditions possibles. Cette situation souligne l’importance des conseils de Farès Rahmani, qui préconise une meilleure anticipation et gestion de la part des autorités aéroportuaires pour minimiser les perturbations.