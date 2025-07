Dynamiques commerciales : la Chine progresse, la France perd du terrain sur le marché algérien

L’évolution des dynamiques commerciales internationales est un sujet qui suscite toujours un grand intérêt. C’est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de la relation entre l’Algérie, la Chine et la France. Ces dernières années, la Chine a su renforcer sa présence sur le marché algérien, tandis que la France semble perdre du terrain.

Quels sont les facteurs qui expliquent cette tendance ? Comment se positionnent ces trois pays dans ce contexte économique changeant ? Cet article propose une analyse approfondie de ces questions, en mettant en lumière les stratégies commerciales adoptées par chacun de ces acteurs majeurs.

La France perd du terrain face à la Chine sur le marché algérien entre 2018 et 2023

Dans un contexte économique fluctuant en Algérie de 2018 à 2023, la France a vu sa part de marché diminuer, cédant du terrain à la Chine. Selon l’Office national des statistiques (ONS), la part de marché française est passée sous les 10% durant cette période, tandis que celle de la Chine a augmenté pour atteindre près de 20% en 2023.

Bien que la France maintienne sa deuxième place parmi les principaux fournisseurs de l’Algérie, elle est désormais menacée par l’Italie. Cette évolution témoigne d’un rééquilibrage des forces économiques sur le marché algérien.

Les principaux produits importés par l’Algérie depuis la France et la Chine en 2023

En 2023, les médicaments, le lait et les produits laitiers ainsi que le blé ont été les principales importations de l’Algérie depuis la France. Ces produits représentent respectivement près de 40 milliards, 24,4 milliards et 24,11 milliards de dinars. Du côté de la Chine, les postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et autres réseaux, ont dominé les ventes avec 57,3 milliards de dinars.

Ils sont suivis par les tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier (38 milliards de dinars) et les pneumatiques neufs en caoutchouc (35,3 milliards de dinars). Ces chiffres illustrent l’évolution des besoins de l’Algérie et l’adaptation des offres de ses principaux fournisseurs.

L’Union européenne, l’Asie et l’Afrique : des partenaires commerciaux clés pour l’Algérie en 2023

En 2023, l’Union européenne demeure un partenaire commercial crucial pour l’Algérie, représentant 34% des importations et 64,5% des exportations. L’Asie, avec la Chine en tête, se positionne comme le deuxième partenaire commercial de l’Algérie, totalisant 26,8% des importations et 10,1% des exportations. Cependant, une baisse notable de 40,6% des exportations vers cette région a été enregistrée.

L’Afrique, bien que considérée comme un partenaire commercial « marginal », compte pour 1,1% des exportations et 0,5% des importations algériennes. Ces chiffres soulignent l’importance stratégique de ces régions pour l’économie algérienne et leur rôle dans la diversification de ses échanges commerciaux.