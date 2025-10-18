DZ Mob Pay séduit plus de 70.000 utilisateurs, le paiement mobile prend son envol en Algérie

DZ Mob Pay, le système de paiement mobile algérien, connaît une croissance significative depuis son lancement avec 70.000 utilisateurs et 10.000 commerçants.

70 000 Utilisateurs DZ Mob Pay compte déjà 70 000 utilisateurs et 10 000 commerçants depuis son lancement en 2025.

Grâce à la collaboration de sept banques et l’intégration prochaine d’Algérie Poste, cette solution nationale vise à démocratiser l’usage du paiement électronique.

DZ Mob Pay, une révolution dans le paiement mobile en Algérie

Le système de paiement mobile DZ Mob Pay, lancé en 2025 par le GIE Monétique, a transformé le marché algérien. Utilisable via QR code, il offre une facilité d’achat et de transfert inégalée.



Avec environ 70.000 utilisateurs et 10.000 commerçants à son actif, cette solution nationale vise à démocratiser l’accès au paiement électronique.

Avec DZ Mob Pay, je n’ai plus besoin de faire l’appoint ou de gérer la petite monnaie. Les paiements sont rapides, sécurisés et mes clients apprécient cette simplicité. Rachid, 41 ans, gérant d’une épicerie à Alger

En plus de simplifier les transactions, DZ Mob Pay contribue à l’inclusion financière en rendant les services bancaires modernes accessibles à tous.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités publiques de promouvoir l’usage généralisé du paiement électronique.

Comment DZ Mob Pay transforme-t-il les transactions commerciales ?

DZ Mob Pay a révolutionné le commerce en Algérie, avec près de 8.000 transactions enregistrées sur le segment P2B (paiement entre particulier et commerçant).

Les utilisateurs peuvent désormais régler leurs achats simplement en scannant un code QR chez les commerçants.

En plus des paiements en magasin, la plateforme permet également d’effectuer des transferts d’argent instantanés entre particuliers ou vers des professionnels.

Les versements mobiles sont aussi possibles, rendant les transactions financières plus fluides et accessibles à tous grâce à cette technologie innovante.

L’avenir prometteur du paiement mobile en Algérie avec l’intégration de nouvelles banques

Le futur de DZ Mob Pay s’annonce radieux avec l’arrivée de deux nouvelles banques sur la plateforme interbancaire d’ici fin d’année. Actuellement, sept solutions bancaires sont déjà opérationnelles, issues de cinq banques publiques et deux privées, renforçant ainsi le réseau de ce système de paiement.

J’utilise déjà Baridi Mob au quotidien. Si cette solution est intégrée à DZ Mob Pay, ce sera encore plus pratique pour mes paiements et mes transferts. Samira, 29 ans, enseignante

L’intégration imminente d’Algérie Poste dans ce dispositif est également une avancée majeure. En effet, cette dernière développe actuellement sa propre solution de paiement, Baridi Mob, qui réalise près de cinq millions de transactions par mois. Cette intégration devrait donc augmenter significativement le nombre d’utilisateurs et favoriser l’usage des moyens de paiement électronique.