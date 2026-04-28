Eau potable en Algérie : ce que révèle le dernier bilan officiel

Lounès Bouzegza, ministre de l’Hydraulique, assure que la qualité de l’eau en Algérie est satisfaisante et met en avant la priorité sanitaire de son département. Aucune maladie à transmission hydrique n’a été signalée depuis 2009, preuve de l’efficacité des contrôles.

Le Directeur général de l’Algérienne des Eaux (ADE), Mustapha Rekik, a également fait le point sur les projets d’approvisionnement en cours.

Une eau de qualité, une priorité pour le ministère de l’Hydraulique

Lounès Bouzegza, ministre de l’Hydraulique, a récemment souligné l’importance de la qualité de l’eau en Algérie. Il a affirmé que la santé des citoyens est une priorité majeure pour son département. Depuis 2009, aucune maladie à transmission hydrique n’a été signalée dans le pays, ce qui témoigne de l’efficacité des mesures de contrôle mises en place.

La sécurité sanitaire occupe une place centrale dans la stratégie nationale de l’eau. Cette réussite n’est pas due au hasard, mais plutôt à l’efficacité des dispositifs de contrôle et à l’engagement du ministère envers la santé publique.

Des indicateurs d’approvisionnement et des projets en cours

Mustapha Rekik, Directeur général de l’Algérienne des Eaux (ADE), a exposé les indicateurs d’approvisionnement en eau potable ainsi que l’état d’avancement des différents projets à travers le pays. Ces informations ont permis de mettre en lumière les efforts déployés pour garantir un approvisionnement continu et de qualité.

Un contrôle rigoureux pour une eau potable de qualité

Des mécanismes de contrôle stricts sont appliqués tout au long de la chaîne de distribution. De plus, des analyses continues sont effectuées pour assurer la potabilité et la conformité de l’eau distribuée aux foyers algériens. Ces mesures garantissent la sécurité sanitaire de l’eau consommée par les citoyens.

Modernisation et lutte contre le gaspillage

Le ministre de l’Hydraulique a souligné la nécessité d’une gestion plus moderne de l’eau. Il a appelé à une valorisation des compétences et des ressources humaines pour améliorer l’efficacité du secteur.

De plus, il a insisté sur la lutte contre le gaspillage et les raccordements illicites, deux problèmes majeurs qui pèsent sur le secteur.

Transparence et digitalisation au service des citoyens

En prévision des périodes de forte consommation, une mobilisation générale des services a été ordonnée pour assurer la continuité du service public.

Par ailleurs, afin de garantir plus de transparence et de rapidité dans le traitement des réclamations, le ministre a demandé l’accélération de la digitalisation des procédures.