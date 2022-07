Échanges commerciales Espagne – Algérie : nouvelle note publiée par l’ABEF

L’Algérie est un partenaire prioritaire pour l’Espagne, avec une évolution récente soumise à des incertitudes politiques et économiques. Dans ce contexte, l’association des banques et des établissements financiers ou ABEF a fréquemment eu recours à des mesures concernant les marchandises en provenance de l’Espagne. Ces quelques lignes vous en disent plus sur le sujet.

Review sur le traité d’amitié avec l’Espagne

L’Algérie a suspendu le 8 juin, l’accord d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé avec l’Espagne le 8 octobre 2002, en raison du virage injustifiable pris par le gouvernement de Pedro Sánchez concernant le Sahara occidental, aligné sur les thèses du Maroc, selon un communiqué de la présidence algérienne diffusé par l’agence officielle APS.

La rupture du traité intervient quelques heures après que M. Sánchez a ratifié au parlement son changement de position sur ce différend, et a qualifié la position de Rabat de la plus sérieuse, crédible et réaliste.

La déclaration de la présidence algérienne souligne que le gouvernement espagnol a apporté son soutien total à la formule d’autonomie « illégale et illégitime » prônée par la puissance occupante, en référence au Maroc.

Un nouveau règlement pour les marchandises en provenance d’Espagne

Suite au communiqué de la présidence algérienne, l’ABEF a annoncé le gel, à partir de jeudi, des prélèvements automatiques pour les transactions vers et depuis l’Espagne, selon les sources. Cette décision a été prise après plus de deux mois de blocage des produits espagnols aux frontières, qui dépendent de l’autorisation du ministère algérien de l’agriculture. Les produits en question sont principalement des animaux, de la viande bovine, des engrais, des plantes et des fruits.

Cette analyse résume la situation économique générale de l’Algérie, son histoire récente en matière de protectionnisme commercial, le cadre des relations économiques bilatérales avec l’Espagne et les effets prévisibles des mesures prises par l’Algérie contre les intérêts espagnols.