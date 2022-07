Échanges commerciales Espagne – Algérie : nouvelle note publiée par l’ABEF

L’Algérie est un partenaire prioritaire pour l’Espagne, avec une évolution récente soumise à des incertitudes politiques et économiques. Dans ce contexte, l’association des banques et des établissements financiers ou ABEF a fréquemment eu recours à des mesures concernant les marchandises en provenance de l’Espagne. Ces quelques lignes vous en disent plus sur le sujet.

Review sur le traité d’amitié avec l’Espagne

L’Algérie a suspendu le 8 juin, l’accord d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé avec l’Espagne le 8 octobre 2002, en raison du virage injustifiable pris par le gouvernement de Pedro Sánchez concernant le Sahara occidental, aligné sur les thèses du Maroc, selon un communiqué de la présidence algérienne diffusé par l’agence officielle APS.

La rupture du traité intervient quelques heures après que M. Sánchez a ratifié au parlement son changement de position sur ce différend, et a qualifié la position de Rabat de la plus sérieuse, crédible et réaliste. La déclaration de la présidence algérienne souligne que le gouvernement espagnol a apporté son soutien total à la formule d’autonomie « illégale et illégitime » prônée par la puissance occupante, en référence au Maroc.

Un nouveau règlement pour les marchandises en provenance d’Espagne