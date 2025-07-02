Économie en Algérie : baisse surprenante de 2,7% de l’indice des prix à la consommation en mai

L’économie algérienne a récemment connu une évolution inattendue. En effet, l’indice des prix à la consommation, un indicateur clé de l’inflation, a enregistré une baisse surprenante de 2,7% au mois de mai. Cette tendance contraste avec les prévisions économiques et suscite de nombreuses interrogations. Quels sont les facteurs qui ont conduit à cette diminution ? Comment cela impacte-t-il le pouvoir d’achat des ménages algériens ?

Et surtout, est-ce le signe d’un changement durable dans la dynamique économique du pays ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.

Chute de l’indice des prix à la consommation en mai 2025

En mai 2025, une baisse significative de 2,7% de l’indice général des prix à la consommation (IPC) a été observée par rapport au mois d’avril, selon les données récentes de l’Office national des statistiques (ONS). Cette diminution est principalement due à un recul de 5,1% des prix des produits alimentaires.

En comparaison avec mai 2024, où une légère hausse de 0,1% avait été enregistrée, cette tendance à la baisse est notable. L’inflation annuelle reste cependant positive à +4,0%. La chute des prix des produits agricoles frais, notamment la viande et les légumes, a largement contribué à cette baisse.

Fluctuation des prix dans le secteur alimentaire et manufacturier

En mai 2025, la baisse de l’IPC s’est particulièrement ressentie dans le secteur alimentaire avec une chute de 5,9% à Alger. Les produits agricoles frais ont connu une diminution significative de 10,1%, notamment la viande de mouton (-14,8%), les légumes (-12,6%) et les pommes de terre (-17,0%). Cependant, une hausse des prix a été observée pour les fruits (+11,4%) et les œufs (+24,4%).

Les produits alimentaires industriels ont également suivi cette tendance baissière avec un taux de -0,6%. Parallèlement, le secteur manufacturier a enregistré une légère augmentation de 0,1% de ses prix.

Impact de l’inflation annuelle sur l’économie algérienne

Malgré la baisse des prix à la consommation en mai 2025, le rythme d’inflation annuel a atteint +4,0%. Cette inflation persistante peut avoir des répercussions sur l’économie algérienne, notamment en érodant le pouvoir d’achat des ménages et en créant des incertitudes pour les investisseurs.

Toutefois, une inflation modérée peut stimuler la consommation et l’investissement en incitant les gens à dépenser plutôt qu’à épargner. Il est donc crucial de maintenir un équilibre entre la stabilité des prix et la croissance économique. En outre, l’ONS note que l’indice des prix à la consommation, corrigé des variations saisonnières, a diminué de 2,6% par rapport au mois précédent.