Économie familiale : l’essor du marché des livres scolaires d’occasion, une aubaine pour les parents (VIDEO)

Face à la hausse constante du coût de la vie, les familles cherchent des moyens d’économiser sur tous les fronts. L’un des domaines où elles peuvent réaliser des économies significatives est celui des livres scolaires. En effet, le marché des livres scolaires d’occasion connaît un essor fulgurant, offrant aux parents une alternative économique et écologique pour équiper leurs enfants en matériel pédagogique.

Découvrez dans cet article comment ce phénomène prend de l’ampleur et pourquoi il représente une véritable aubaine pour les ménages. Une vidéo explicative accompagne notre analyse pour vous aider à mieux comprendre cette tendance.

Le marché Melilia à Oujda, un refuge pour les livres scolaires d’occasion

Le marché Melilia à Oujda, véritable institution locale, est devenu le point de mire des étudiants, élèves et parents en quête de livres scolaires d’occasion. Avec l’amorce de l’année scolaire 2025-2026, la demande pour ces ouvrages a connu une hausse significative.

Les raisons de cet engouement sont multiples : des prix plus abordables que ceux des livres neufs, mais aussi une qualité qui reste satisfaisante. Malgré l’apparition de nouvelles éditions qui peuvent affecter les ventes de certains titres, le marché Melilia continue de jouer un rôle crucial dans la facilitation de l’accès au savoir pour de nombreuses familles.

Une offre diversifiée pour répondre à tous les besoins

Le marché Melilia se distingue par la richesse de son offre, capable de satisfaire un large éventail d’élèves, notamment dans les matières fondamentales. Les vendeurs de ce marché ont noté une affluence particulièrement notable cette année, témoignant de l’importance de ce lieu pour de nombreuses familles

En effet, face aux dépenses inhérentes à la rentrée scolaire, le marché Melilia représente un soutien précieux, permettant d’accéder à des livres de qualité à des prix abordables. Malgré la concurrence des nouvelles éditions, le marché des livres scolaires d’occasion reste dynamique et joue un rôle essentiel dans la démocratisation de l’accès au savoir.

Les défis du marché des livres d’occasion face aux nouvelles éditions

Malgré son dynamisme, le marché Melilia n’est pas exempt de défis. Certains commerçants ont noté une baisse des ventes sur certains titres, en raison de l’apparition de nouvelles éditions qui attirent davantage les clients. Cette situation représente un défi pour ces vendeurs qui doivent constamment s’adapter à l’évolution du marché.

Toutefois, malgré cette contrainte, le marché des livres scolaires d’occasion reste un espace vivant et essentiel. Il continue de faciliter l’accès au savoir à des prix abordables, jouant ainsi un rôle crucial dans la démocratisation de l’éducation.