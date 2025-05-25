Économie Marocaine : Flambée des prix, quels produits sont touchés ? Décryptage

L’économie marocaine traverse une période de turbulences, avec une flambée des prix qui affecte plusieurs produits. Cette situation suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes parmi les consommateurs. Quels sont les produits touchés par cette hausse ? Comment comprendre ce phénomène ? Cet article propose un décryptage détaillé de la situation économique actuelle au Maroc, en mettant l’accent sur les produits les plus impactés par l’inflation. Un éclairage nécessaire pour mieux appréhender les défis économiques auxquels le pays est confronté en 2025.

Restez connectés pour découvrir notre analyse approfondie de cette problématique cruciale.

Hausse de l’IPC au Maroc en avril 2025 : Analyse des facteurs influents

Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), l’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une augmentation de 0,7% en avril 2025 par rapport à la même période de l’année précédente. Cette hausse est principalement due à l’augmentation de l’indice des produits alimentaires et non alimentaires de 0,7%.

Par contre, comparé à mars 2025, l’IPC a enregistré une baisse de 0,3%, résultant d’une diminution de 0,6% de l’indice des produits alimentaires et de 0,2% pour les produits non alimentaires. L’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et à tarifs publics, a baissé de 0,2% par rapport à mars 2025 mais a augmenté de 1,2% par rapport à avril 2024.

Évolution des prix des produits alimentaires et non alimentaires en avril 2025

En se penchant sur les variations de prix des produits alimentaires, on note une baisse significative pour certaines catégories entre mars et avril 2025. Les poissons et fruits de mer ont connu la plus grande diminution avec 4,5%, suivis par les viandes et les produits laitiers avec 2,6%. Les huiles et graisses ainsi que le pain et céréales ont également vu leurs prix baisser respectivement de 1% et 0,3%.

Par contre, les prix des fruits, légumes et café, thé et cacao ont augmenté respectivement de 4,9%, 0,6% et 0,2%. Pour ce qui est des produits non alimentaires, la principale baisse a été observée dans les prix des carburants avec une diminution de 3,4%.

Disparités régionales de l’IPC en avril 2025

L’analyse des variations régionales de l’IPC révèle des disparités notables. Les baisses les plus significatives ont été observées à Laâyoune (-1,1%), Beni-Mellal (-1%), Kénitra (-0,9%), Agadir et Dakhla (-0,8%), Casablanca et Rabat (-0,6%), Meknès (-0,5%) ainsi qu’à Marrakech, Settat et Safi (-0,2%).

Parallèlement, certaines villes ont connu une hausse de leur IPC, notamment Fès (+0,7%), Tanger (+0,5%), Al-hoceima (+0,2%) et Tétouan (+0,1%). Ces fluctuations régionales de l’IPC témoignent de la diversité économique du pays et des dynamiques propres à chaque région.