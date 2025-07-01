Économie : Tunisie et Portugal, une alliance stratégique en préparation pour 2025

L’économie mondiale est en constante évolution, et deux pays semblent se préparer à jouer un rôle majeur dans ce dynamisme : la Tunisie et le Portugal. Ces deux nations, bien que différentes sur de nombreux aspects, partagent une vision commune pour l’avenir. Elles envisagent de créer une alliance stratégique qui pourrait redéfinir leurs relations économiques et politiques. Cet article explore les contours de cette potentielle collaboration, ses implications et les opportunités qu’elle pourrait offrir.

Restez avec nous pour découvrir comment la Tunisie et le Portugal se positionnent pour façonner l’économie de demain.

Accord tuniso-portugais pour une conférence économique lors du sommet de Séville

Lors de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement à Séville, Sarra Zaafrani Zanzeri, Premier ministre tunisien, et son homologue portugais, Luís Montenegro, ont convenu d’organiser une conférence économique bilatérale en Tunisie. Cette rencontre, qui s’est déroulée lundi, a permis aux deux dirigeants de discuter des moyens d’intensifier les échanges entre leurs pays respectifs.

Ils ont souligné l’importance de renforcer leur partenariat économique, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures, des transports et des technologies modernes. L’objectif est de stimuler davantage les investissements portugais en Tunisie et de diversifier leurs secteurs d’activité.

Intensification des échanges bilatéraux : une priorité pour la conférence économique tuniso-portugaise

La préparation de la conférence économique tuniso-portugaise nécessite une intensification des échanges bilatéraux. Cette démarche est essentielle pour définir les secteurs clés qui seront au cœur des discussions. Le renforcement du partenariat économique entre la Tunisie et le Portugal est un enjeu majeur, avec un accent particulier sur l’encouragement des investissements portugais dans des domaines stratégiques tels que les énergies renouvelables, les infrastructures, les transports et les technologies modernes.

Ces secteurs, porteurs d’avenir et de croissance, sont susceptibles de dynamiser l’économie des deux pays et de créer des opportunités mutuellement bénéfiques.

Adoption de l’accord de financement du développement : un tournant majeur pour la quatrième Conférence internationale

La quatrième Conférence internationale sur le financement du développement, qui se déroule à Séville, est une occasion cruciale pour adopter officiellement l’accord de financement du développement. Cet accord, conclu le 25 juin 2025 entre les États membres de l’ONU (à l’exception des États-Unis), vise à mobiliser 4 000 milliards de dollars annuels pour soutenir le développement durable.

Sarra Zaafrani Zanzeri, Premier ministre tunisien, profitera également de cette conférence pour rencontrer d’autres chefs de gouvernement et responsables d’institutions financières internationales. Ces rencontres seront l’occasion de discuter des moyens d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de réformer le système international de financement.