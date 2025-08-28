Education : des plans d’agrandissement de 100 millions de dinars pour nos écoles, un investissement colossal pour 2025

L’éducation est un pilier fondamental de notre société et son développement nécessite des investissements conséquents.

C’est dans cette optique que le gouvernement a décidé d’injecter 100 millions de dinars pour l’agrandissement de nos écoles. Un projet ambitieux qui vise à améliorer les conditions d’apprentissage de nos enfants et à répondre aux défis de demain.

Découvrez dans cet article les détails de ce plan colossal, ses enjeux et les perspectives qu’il ouvre pour l’avenir de l’éducation dans notre pays. Restez connectés pour en savoir plus sur cette initiative majeure qui marque l’année 2025.

Le ministère de l’Éducation annonce la construction de 17 nouvelles écoles

Anis Kouki, le directeur général des constructions et des équipements au sein du ministère de l’Éducation, a révélé mercredi dernier un ambitieux projet de création de 17 nouvelles écoles. Cette initiative, d’un coût total estimé à plus de 49 millions de dinars, vise à augmenter la capacité d’accueil des élèves et à alléger la charge sur les établissements existants.

En parallèle, M. Kouki a également mentionné des projets d’extension en cours, comprenant la mise en place de 336 nouveaux espaces dédiés à diverses activités, pour une enveloppe budgétaire supplémentaire de 50 millions de dinars.

Des projets d’extension pour améliorer l’environnement d’apprentissage

En plus de la construction de nouvelles écoles, le ministère de l’Éducation travaille également sur des projets d’extension. Ces derniers prévoient la création de 336 espaces supplémentaires, dont des laboratoires informatiques et techniques, des zones sportives et des lieux consacrés aux activités culturelles.

Le coût total de ces extensions est estimé à 50 millions de dinars. Ces initiatives visent non seulement à augmenter la capacité d’accueil des établissements, mais aussi à enrichir l’environnement d’apprentissage des élèves. En diversifiant les espaces dédiés à l’éducation, le ministère entend favoriser un apprentissage plus complet et varié.

Un investissement pour une éducation globale

Les 336 nouveaux espaces prévus dans le cadre des projets d’extension du ministère de l’Éducation ne sont pas uniquement destinés à augmenter la capacité d’accueil des établissements. Ils visent également à offrir aux élèves une éducation plus complète et diversifiée.

En effet, ces espaces comprennent des laboratoires informatiques et techniques, des zones sportives et des lieux dédiés aux activités culturelles.

Ces installations permettront aux élèves de développer leurs compétences dans différents domaines, contribuant ainsi à leur éducation globale. Le coût total de ces projets d’extension est estimé à 50 millions de dinars, un investissement significatif pour l’avenir de l’éducation.