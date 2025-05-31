El Amra en ébullition : l’évacuation massive de 3 500 migrants par les autorités tunisiennes

La situation à El Amra, en Tunisie, est devenue un sujet brûlant. Les autorités tunisiennes ont procédé à une évacuation massive de migrants, un chiffre estimé à 3 500 personnes. Cette opération d’envergure soulève de nombreuses questions et suscite des réactions diverses. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette évacuation, les raisons qui l’ont motivée et les conséquences pour les personnes concernées.

Restez avec nous pour comprendre les enjeux de cette situation complexe et sensible.

La Tunisie et l’OIM s’associent pour faciliter le retour volontaire des migrants

La Tunisie intensifie sa collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour accélérer le processus de retour volontaire des migrants en situation irrégulière. Selon Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale, deux vols hebdomadaires sont désormais prévus pour le rapatriement des ressortissants d’Afrique subsaharienne.

En outre, des départs individuels et par vols commerciaux sont organisés pour les migrants arrêtés et expulsés pour troubles à l’ordre public.

Démantèlement du camp de migrants à El Amra : une opération respectueuse des droits de l’homme

Le camp d’El Amra, qui hébergeait près de 3 500 migrants de diverses nationalités africaines, a été démantelé dans le cadre de la onzième opération nationale visant à évacuer les camps informels. Cette initiative, menée conjointement par plusieurs corps de sécurité et supervisée par des hauts cadres du ministère de l’Intérieur, s’est déroulée dans le strict respect des droits de l’homme.

Outre l’évacuation du camp, l’opération comprenait également le nettoyage du site et l’élimination des déchets. Jebabli a souligné que cette stratégie vise à encourager le retour volontaire des migrants dans leurs pays d’origine.

Les migrants subsahariens expriment leur volonté de retourner chez eux

Un grand nombre de migrants ont manifesté leur désir de rentrer volontairement dans leur pays d’origine, face aux conditions de vie précaires en Tunisie. Pour faciliter leur démarche, l’État tunisien a mis à disposition des bus pour les conduire vers les bureaux de l’OIM à El Hazeg, Sfax et Tunis.

Ces migrants, principalement subsahariens, ont évoqué le manque de nourriture, d’eau et une insécurité constante comme principales raisons de leur décision. Ils ont également insisté sur le fait que leur séjour en Tunisie était transitoire, leur objectif étant de rejoindre l’Europe pour travailler et soutenir leurs familles restées au pays.