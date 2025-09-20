El Hamma : un drame familial choquant, un homme poignarde son ex-épouse à plusieurs reprises

Un drame familial d’une violence inouïe s’est produit à El Hamma, secouant la tranquillité habituelle de cette petite ville. Un homme a sauvagement attaqué son ex-épouse, la poignardant à plusieurs reprises. Cette affaire, qui a suscité une vive émotion et une indignation générale, soulève de nombreuses questions sur la sécurité des femmes et le fléau de la violence conjugale.

Dans cet article, nous allons revenir sur les faits, tenter de comprendre ce qui a pu conduire à un tel acte et discuter des mesures nécessaires pour prévenir de tels incidents à l’avenir. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette tragédie.

Violente attaque au couteau à El Hamma

Un acte de violence inouï s’est produit jeudi matin à El Hamma, dans le gouvernorat de Gabès. Un individu a sauvagement agressé son ex-conjointe en pleine rue, lui infligeant de multiples blessures par arme blanche. Les coups portés à la tête et au cou ont été particulièrement graves, comme l’a rapporté une source sécuritaire à Diwan FM.

Rapidement sur place, les secours ont d’abord conduit la victime à l’hôpital local avant de la transférer à l’hôpital universitaire de Gabès, vu la gravité de son état. L’agresseur est actuellement recherché par les autorités suite à un mandat d’arrêt émis par le procureur de la République.

Intervention rapide des secours et état critique de la victime

Les unités de la protection civile ont été promptes à intervenir sur les lieux du drame. Elles ont prodigué les premiers soins à la victime, avant de l’acheminer vers l’hôpital local d’El Hamma. Cependant, compte tenu de la sévérité de ses blessures, un transfert urgent vers l’hôpital universitaire de Gabès a été nécessaire.

Selon les dernières informations, l’état de santé de la victime est jugé critique. Les blessures infligées au cou et à la tête nécessitent une prise en charge médicale intensive. Pendant ce temps, l’auteur de cette agression reste introuvable malgré le mandat d’arrêt émis à son encontre.

Enquête judiciaire en cours et traque de l’agresseur

Face à cet acte de violence, le procureur de la République a immédiatement réagi en ordonnant l’ouverture d’une enquête. Un mandat d’arrêt a été délivré contre l’individu responsable de cette agression brutale. Les forces de l’ordre sont mobilisées et mettent tout en œuvre pour retrouver l’agresseur qui demeure insaisissable.

La coopération des citoyens est sollicitée afin de fournir toute information susceptible d’aider à sa localisation. L’objectif est de garantir que justice soit faite pour la victime et que l’agresseur réponde de ses actes devant les tribunaux.