El Meghaier et Biskra s’apprêtent à accueillir leurs nouvelles centrales solaires photovoltaïques

L’Algérie, dans le cadre de son programme national des énergies renouvelables, accélère sa transition énergétique avec la mise en service de deux nouvelles centrales photovoltaïques.

3.200 Mégawatts solaires prévus Cette capacité sera produite par 22 centrales photovoltaïques réparties sur le territoire national, constituant la première phase du programme énergétique.

Ces installations s’inscrivent dans un projet plus vaste visant à produire 3.200 mégawatts d’énergie verte, renforçant ainsi la sécurité énergétique du pays et positionnant l’Algérie comme exportateur potentiel d’énergie renouvelable.

Le ministre de l’Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, a annoncé la finalisation prochaine de deux projets de centrales photovoltaïques situées à El El-Meghaier (Tendla) et Biskra (El Ghrous).

Ces installations, dont la mise en service est prévue pour janvier, auront une capacité de production combinée de près de 200 mégawatts.

Ces deux centrales s’inscrivent dans un projet plus ambitieux visant à produire 3.200 mégawatts d’énergie solaire à travers 22 centrales.

Ce plan fait partie de la première phase du programme national des énergies renouvelables, qui vise à mettre en service 15.000 mégawatts d’énergies renouvelables d’ici 2035.

Objectifs du programme national des énergies renouvelables

Le programme national des énergies renouvelables a pour objectif principal de mettre en service 15.000 mégawatts d’énergies renouvelables d’ici 2035.

Le projet de centrales photovoltaïques, qui devrait produire 3.200 mégawatts à travers 22 centrales, constitue la première phase de ce programme ambitieux.

En outre, un autre projet majeur est prévu pour juin : la réception de 1.100 mégawatts d’énergies renouvelables.

L’achèvement du programme de 3.200 mégawatts est quant à lui attendu avant la fin de l’année, marquant une avancée significative dans la réalisation des objectifs du programme.

L’Algérie, futur exportateur d’énergie verte ?

Le ministère de l’Energie et des Energies renouvelables a exprimé sa volonté de promouvoir la transition énergétique et le développement durable.

Pour ce faire, il mise sur la diversification des sources d’énergie, en privilégiant notamment l’énergie solaire, éolienne et hydraulique.

Des études relatives à l’hydrogène vert ont également été lancées, dans le but de renforcer l’alimentation des zones isolées en électricité grâce aux énergies renouvelables.

Par ailleurs, un projet d’interconnexion électrique entre l’Algérie et l’Italie est en cours. Cette initiative pourrait positionner l’Algérie comme un acteur majeur dans l’exportation d’énergie verte, renforçant ainsi sa sécurité énergétique.