El Pais dévoile les trésors cachés de l’Algérie : une destination à découvrir absolument en 2025

L’Algérie, pays aux multiples facettes, regorge de trésors cachés qui ne demandent qu’à être découverts. Le célèbre quotidien espagnol El Pais lève le voile sur ces merveilles méconnues, offrant un nouveau regard sur cette destination en plein essor.

Des paysages époustouflants aux richesses culturelles insoupçonnées, l’Algérie se révèle sous un jour nouveau. Préparez-vous à embarquer pour un voyage inédit au cœur de l’Algérie, une aventure qui promet d’être riche en surprises et en émotions. Alors, prêts à découvrir les secrets bien gardés de ce pays magique ? Restez avec nous pour explorer l’Algérie comme vous ne l’avez jamais vue auparavant.

El Pais met en lumière l’Algérie, une destination touristique méconnue

Dans un récent article du quotidien espagnol El Pais, Sara Andrade Abad dépeint l’Algérie comme une destination touristique riche et diversifiée. L’article intitulé « Alger, un voyage entre monuments, désert et Cervantes » présente le pays nord-africain comme un joyau peu exploré, offrant une variété de trésors allant de l’histoire à la culture, en passant par des paysages naturels époustouflants.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Emma Lira, romancière historique et auteure « d’El Cautivo », propose un itinéraire de 12 jours pour découvrir les merveilles de l’Algérie, de la capitale Alger jusqu’aux étendues sahariennes. Le périple met en avant le patrimoine historique exceptionnel du pays, ses sites classés au patrimoine mondial et l’immensité de son Sahara, offrant aux visiteurs une expérience unique hors des sentiers battus.

Un voyage de 12 jours en Algérie, une proposition d’Emma Lira

Emma Lira, écrivaine et experte en voyages, propose un circuit de 12 jours pour explorer l’Algérie, un pays riche en histoire et en culture. Le voyage, prévu pour janvier et mars 2026, commence à Alger, la capitale, et s’étend jusqu’aux vastes étendues du Sahara.

Les touristes auront l’occasion de découvrir des sites historiques majeurs tels que la Casbah d’Alger, le Tombeau de la Chrétienne à Tipaza, les villes antiques de Timgad et Djemila, ainsi que la splendeur des oasis de Timimoun. Le périple se termine par la découverte de Béni Abbès, surnommée la perle de la Saoura, et Taghit, un joyau caché du désert algérien. Un voyage unique qui promet une aventure hors des sentiers battus.

Les trésors cachés de l’Algérie : un patrimoine riche et diversifié

L’Algérie, pays aux multiples facettes, offre une richesse patrimoniale exceptionnelle. La Casbah d’Alger, avec ses ruelles sinueuses, est un véritable labyrinthe historique. La Grotte de Cervantes, située dans le quartier de Belouizdad, témoigne d’une époque révolue. Le voyage se poursuit vers Tipaza où les ruines romaines et le Tombeau de la Chrétienne, classés au patrimoine mondial, émerveillent les visiteurs.

Les villes antiques de Timgad et Djemila sont également des incontournables. Plus au sud, la vallée du M’zab à Ghardaïa, les oasis de Timimoun, Béni Abbès – la perle de la Saoura – et Taghit, joyau caché du désert algérien, offrent des paysages spectaculaires. Un voyage en Algérie, c’est une immersion dans un patrimoine riche et encore méconnu.