"El'Sardines", la série algérienne qui fait sensation au Red Sea Film Festival et s'invite sur TV5 MONDE+

Sélectionnée pour le Red Sea International Film Festival de Djeddah, la série franco-algérienne « El’Sardines » offre une vision tragi-comique de la société algérienne contemporaine.

Accessible gratuitement sur TV5MONDE+, elle explore des thèmes tels que l’émancipation féminine et la pression sociale, tout en reflétant la réalité linguistique et culturelle de l’Algérie.

« El’Sardines » : un triomphe au Red Sea Film Festival

La série franco-algérienne « El’Sardines », déjà récompensée d’une Mention Spéciale du Jury lors du festival Séries Mania à Lille, a franchi une nouvelle étape dans son succès international.

Elle a été sélectionnée pour le prestigieux Red Sea International Film Festival de Djeddah, se distinguant comme la seule série retenue dans la programmation officielle. Cette reconnaissance marque une avancée significative pour la production dirigée par Zoulikha Tahar.

Après avoir conquis le public européen, « El’Sardines » est désormais accessible gratuitement au public maghrébin via la plateforme TV5MONDE+.

Ce nouveau chapitre confirme l’engagement du festival envers la diversité des voix cinématographiques arabes et offre à la série une visibilité inédite auprès du public du Moyen-Orient.

Une plongée tragi-comique dans la société algérienne

« El’Sardines » se distingue par son approche tragi-comique et nuancée de la société algérienne contemporaine.

La série suit les aventures de Zouzou, une ingénieure bio-maritime trentenaire, tiraillée entre les préparatifs du mariage de sa sœur, la pression sociale liée à son célibat et son désir d’évasion professionnelle. Le scénario bilingue, mêlant arabe et français, reflète avec justesse la réalité linguistique et culturelle de l’Algérie.

En explorant des thèmes tels que l’émancipation féminine, la pression sociale et le désir d’évasion, « El’Sardines » offre une perspective unique sur la vie à Oran. Cette approche narrative novatrice permet à la série de toucher un large public et de susciter une réflexion profonde sur les enjeux sociaux contemporains en Algérie.

« El’Sardines » désormais accessible gratuitement sur TV5MONDE+

Depuis le 3 décembre, la série « El’Sardines » est disponible en intégralité sur la plateforme de streaming gratuite TV5MONDE+.

Cette diffusion numérique permet au public maghrébin de découvrir cette coproduction audacieuse portée par la société algérienne 2Horloges et FablabChannel.

Tout en restant distribuée en Europe par Arte.tv, sa mise en ligne gratuite sur TV5MONDE+ offre une opportunité unique de soutenir la création nationale. C’est une chance pour le public de découvrir une fiction qui interroge avec finesse les dynamiques sociales contemporaines.