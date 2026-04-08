Embarquement pour l’Algérie : une compagnie aérienne impose des restrictions plus strictes sur les bagages en cabine

À partir de mai 2026, la compagnie aérienne TUI Fly modifie sa politique sur les bagages cabine. Les passagers devront désormais tenir compte de nouvelles restrictions et de frais pour transporter un trolley en cabine. Ces changements concernent les vols à destination et au départ de plusieurs pays, dont l’Algérie.

Changement de politique de bagages en cabine pour TUI Fly

Dès mai 2026, la compagnie aérienne TUI Fly adoptera une nouvelle approche concernant les bagages en cabine.

Cette modification, qui s’applique aux vols à destination et au départ de plusieurs pays dont l’Algérie, implique des restrictions supplémentaires et des frais pour le transport d’un trolley en cabine.

Les passagers devront désormais se contenter d’un seul petit objet personnel inclus dans le tarif de base des vols « flight only ». Ce dernier, pouvant être un sac à main ou un petit sac à dos, ne doit pas dépasser les dimensions de 40 × 30 × 20 cm et doit être placé sous le siège du passager.

Jusqu’à présent, TUI Fly autorisait un bagage cabine plus volumineux (55 × 40 × 20 cm, 10 kg) en plus de ce petit objet, rangé dans les coffres.

Cependant, à partir de mai 2026, ce grand bagage deviendra optionnel et payant. Cette décision aligne TUI Fly avec les pratiques courantes des compagnies low-cost comme Ryanair ou Wizz Air.

Exceptions et franchises de bagages existantes

Certaines exceptions sont prévues pour les passagers voyageant avec des formules de vacances à forfait ou ayant réservé des tarifs Fly Deluxe.

Ces clients continueront d’avoir droit à un grand bagage cabine inclus, en plus du petit objet personnel. Les voyageurs ayant réservé avant le 30 mars 2026, ou voyageant avant le 1er mai 2026, conserveront également l’ancienne franchise, qui incluait déjà le grand bagage cabine.

TUI Fly précise que la franchise n’est pas transférable : un bagage cabine non utilisé ne peut être converti en bagage enregistré. Les enfants de moins de deux ans ne bénéficient pas de bagage cabine propre, même si certaines offres incluent un contingent de soute pour les bébés.

Liaisons régulières de TUI Fly vers l’Algérie

La compagnie assure des vols réguliers vers l’Algérie, principalement vers Alger et Oran. Durant les mois d’été, jusqu’à quatre vols par semaine sont proposés vers Alger, tandis que deux vols hebdomadaires desservent Oran.

Ces liaisons répondent aux besoins des voyageurs réguliers et à la demande touristique entre les deux pays.