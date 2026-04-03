Embarquez pour l’Algérie avec Balearia, une traversée en ferry à prix doux incluant voiture et cabine

La compagnie maritime Balearia lance une offre promotionnelle pour les voyageurs désirant se rendre de l’Espagne à l’Algérie.

Cette offre, incluant le transport en voiture et en cabine à partir de 179 euros par passager, est valable sur certaines lignes et dans la limite des places disponibles. Une occasion à saisir pour profiter d’un confort supérieur lors des traversées de plusieurs heures.

Balearia, votre compagnon de voyage pour l’Algérie à prix réduit !

Embarquez avec Balearia, la compagnie maritime qui vous emmène en Algérie depuis l’Espagne à un tarif promotionnel imbattable.

Pour seulement 179 euros par passager, profitez d’une traversée confortable en cabine pour quatre personnes, véhicule inclus. Cette offre exceptionnelle comprend également le menu à bord.



Réglez facilement en plusieurs fois via PayPal et choisissez parmi les différentes lignes vers l’Algérie proposées par Balearia.

Attention, cette promotion est limitée aux places disponibles, alors n’hésitez pas à réserver dès maintenant pour garantir votre place à bord !

Flexibilité et choix des itinéraires

La compagnie Balearia offre une grande flexibilité avec jusqu’à cinq départs par semaine sur plusieurs lignes entre l’Espagne et l’Algérie.

Les principales routes concernées par cette promotion sont Barcelone-Alger, Barcelone-Oran et Valence-Mostaganem. Cette fréquence de traversées permet d’adapter vos dates de départ selon vos projets.

Cependant, il est recommandé de vérifier la disponibilité sur ces lignes lors de la réservation. En effet, l’offre est valable dans la limite des places disponibles.

N’oubliez pas que toute modification de la réservation est possible, mais entraînera un ajustement tarifaire en fonction des nouvelles conditions choisies.

Pourquoi ne pas profiter d’un confort supérieur lors de votre traversée ?

En cette période estivale 2026, la demande pour les liaisons maritimes entre l’Europe et l’Algérie est forte.

Balearia répond à cette demande en proposant une offre alléchante : voyager en cabine au prix d’un siège. Un atout majeur pour les traversées de plusieurs heures.

Cette promotion s’applique par trajet et tout changement ou modification entraîne un ajustement tarifaire.

La réservation en cabine offre un confort supérieur, particulièrement apprécié pour les voyages de longue durée. Alors, pourquoi ne pas vous offrir ce petit luxe supplémentaire pour votre voyage ?