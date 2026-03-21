Embarquez pour l’Algérie cet été 2026 avec GNV et profitez d’une réduction allant jusqu’à 30% sur vos traversées depuis la France

La compagnie maritime italienne GNV lance une opération commerciale séduisante sur ses liaisons entre la France et l’Algérie.

Avec des réductions allant jusqu’à 30% sur les billets achetés entre le 18 et le 24 mars 2026, cette offre vise principalement les familles et les voyageurs habitués de ces traversées.

Des services à bord et un paiement en plusieurs fois via Scalapay sont également proposés pour rendre le voyage plus agréable et accessible.

GNV propose des traversées France-Algérie à prix réduit

La compagnie maritime italienne GNV dévoile une offre exceptionnelle sur ses liaisons entre la France et l’Algérie.



Cette opération commerciale, lancée pour une durée limitée, permet aux voyageurs de bénéficier de tarifs réduits jusqu’à 30% sur leurs billets.

L’offre est valable pour les réservations effectuées entre le 18 et le 24 mars 2026, pour des voyages prévus jusqu’en décembre 2026.

Cette initiative vise principalement les familles et les habitués des traversées France-Algérie, mais aussi ceux qui n’ont pas encore finalisé leur réservation.

Un nombre limité de places est disponible à ces tarifs promotionnels, il est donc conseillé de réserver rapidement.

Quels sont les trajets concernés par cette offre exceptionnelle ?

Cette offre promotionnelle concerne principalement deux liaisons : Sète – Béjaïa et Sète – Alger. Pour la première, le tarif promotionnel est de 91 euros à l’aller et 119 euros au retour. Quant à la liaison Sète – Alger, elle est proposée à 143 euros à l’aller et 146 euros au retour.

Il est important de noter que huit mille places sont disponibles à ces tarifs réduits. La durée des traversées est d’environ 20 heures, offrant aux voyageurs une expérience de voyage confortable et économique.

Des services à bord et des modalités de paiement adaptés à tous !

GNV offre une gamme de services à bord pour rendre votre voyage plus agréable. Vous pouvez profiter de restaurants, d’un self-service, de boutiques et même du Wi-Fi.

Ces commodités sont disponibles tout au long de la traversée, assurant un confort optimal pendant le voyage.

De plus, GNV propose une facilité de paiement via Scalapay, permettant aux familles ou aux groupes de réserver plusieurs billets simultanément en payant en plusieurs fois.

Cependant, depuis janvier 2024, un coût supplémentaire est appliqué aux billets en raison du système européen d’échange de quotas d’émission, qui n’est pas sujet à réduction.