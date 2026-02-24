Embarquez pour l’été 2026 : Algérie Ferries lance ses réservations avec enthousiasme

Préparez-vous à naviguer cet été 2026 avec Algérie Ferries ! Les réservations sont ouvertes pour des traversées reliant l’Algérie à la France et l’Espagne, desservant plusieurs ports et incluant les repas à bord. Face à une concurrence accrue, découvrez également les offres de Corsica Linea et GNV.

Algérie Ferries ouvre grand les portes de l’été 2026 !

La compagnie maritime Algérie Ferries est ravie d’annoncer l’ouverture des réservations pour la saison estivale 2026.



Du 15 juin au 15 septembre, les voyageurs peuvent dès maintenant planifier leurs trajets entre l’Algérie et diverses destinations européennes.

Cette initiative offre aux passagers la possibilité de préparer leurs voyages en avance, garantissant une expérience de voyage complète et agréable.

Les réservations sont possibles en ligne sur le site officiel d’Algérie Ferries ou directement dans ses agences commerciales agréées, en Algérie et à l’international.

La compagnie se réjouit à l’idée de cette nouvelle saison et s’engage à offrir un service de qualité à ses passagers.

Quelles destinations pour vos vacances estivales ?

Algérie Ferries propose des trajets reliant l’Algérie à la France et l’Espagne. Les voyageurs peuvent ainsi découvrir des villes telles que Marseille, Sète, Barcelone ou encore Alicante.

Les ports algériens desservis sont variés, incluant Alger, Oran, Béjaïa, Skikda et Annaba. Les tarifs proposés par la compagnie maritime sont compétitifs et incluent les repas à bord des navires.

Une occasion idéale pour profiter d’un voyage complet et agréable tout en découvrant de nouvelles destinations lors de vos vacances estivales.

Un marché concurrentiel : comment se positionne Algérie Ferries ?

Le marché des traversées entre l’Algérie et l’Europe est animé par une concurrence intense. Corsica Linea et GNV, deux autres compagnies maritimes, ont également ouvert leurs réservations pour l’été 2026.

Corsica Linea propose des trajets similaires à ceux d’Algérie Ferries, reliant Marseille et Sète à Alger, Béjaïa et Skikda.

GNV, quant à elle, offre des traversées de Sète vers Alger et Béjaïa. Elle a également lancé une offre promotionnelle, offrant une réduction de 40% sur le prix des billets, hors taxes et repas.

Malgré cette concurrence, Algérie Ferries maintient sa position grâce à ses tarifs compétitifs et son service de qualité.