Emirates relance ses vols entre Dubaï et Alger, une bouffée d’air pour les voyageurs

Emirates annonce la reprise de sa liaison entre Dubaï et Alger dès mai 2026, marquant une étape clé dans la relance de son réseau international.

Avec quatre vols hebdomadaires en Boeing 777-300ER, cette initiative s’accompagne de la réouverture de 15 autres destinations, malgré certaines suspensions persistantes.

Reprise de la liaison Dubaï-Alger : un nouveau départ

Emirates relance sa liaison aérienne entre Dubaï et Alger dès le 2 mai 2026, après une interruption causée par le conflit au Moyen-Orient. Cette reprise s’inscrit dans la stratégie de relance progressive du réseau international de la compagnie, qui opère actuellement à 77 % de son programme initial.

Dans un contexte diplomatique tendu, marqué par les démarches de l’Algérie pour dénoncer la convention aérienne avec les Émirats arabes unis, cette réouverture symbolise un effort de normalisation et de rétablissement des connexions internationales.

Pourquoi choisir Emirates pour vos voyages vers Alger

Avec quatre vols hebdomadaires opérés en Boeing 777-300ER, Emirates offre une fréquence et un confort appréciables pour les voyageurs entre Dubaï et Alger. Cette reprise de la liaison, prévue jusqu’en février 2027, est particulièrement avantageuse pour ceux se rendant en Asie, au Moyen-Orient ou en Australie, grâce à la connectivité étendue de la compagnie.

Parallèlement, la réduction des fréquences d’Air Algérie vers Dubaï pourrait inciter les voyageurs à privilégier Emirates, qui continue d’élargir son réseau international. Cette dynamique redessine l’offre de transport aérien entre l’Algérie et Dubaï, offrant plus d’options aux passagers.

Emirates : un calendrier de reprise élargi à 15 autres destinations

En mai 2026, Emirates prévoit de rouvrir ses vols vers 15 destinations supplémentaires, dont Adélaïde, Beyrouth et Los Angeles, en plus de la liaison Dubaï-Alger. Cette expansion témoigne de la volonté de la compagnie de renforcer sa présence mondiale, malgré la suspension de certaines liaisons comme Baghdad, Bassorah, Téhéran, et Malé-Colombo.

Le dernier vol entre Dubaï et Alger est programmé pour le 3 février 2027, marquant une étape clé dans la stratégie d’Emirates. Cette échéance s’inscrit dans un contexte diplomatique complexe, influençant les choix de la compagnie.