Les relations entre la France et l’Algérie connaissent un tournant significatif. Suite à la visite de la ministre Alice Rufo à Sétif, Emmanuel Macron a exprimé son désir de renforcer les liens bilatéraux.

Une approche pragmatique et apaisée est envisagée pour surmonter les tensions récentes et favoriser une coopération mutuellement bénéfique.

Contexte de la déclaration de Macron sur les relations franco-algériennes

Lors d’une conférence de presse au Kenya, Emmanuel Macron a abordé les relations entre la France et l’Algérie.

En marge du sommet Africa Forward, le Président @EmmanuelMacron s’est exprimé au sujet de l’Algérie. Retrouvez ses propos 👇 https://t.co/jyg3Vy4fK9 — Ambassade de France en Algérie 🇫🇷 (@ambafrancealger) May 10, 2026



Cette déclaration suit la visite en Algérie d’Alice Rufodu 8 mai 1945 à Sétif. , ministre déléguée aux Armées, qui a participé à la commémoration des massacres Elle a également rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune et d’autres officiels.

Macron a salué cette visite comme un geste mémoriel important et a apprécié les discussions qui ont suivi. Il a souligné l’importance de retrouver une relation apaisée et constructive avec l’Algérie, dépassant les tensions récentes.

Engagement de Macron pour une relation apaisée

Emmanuel Macron a réaffirmé son engagement à défendre les intérêts des citoyens français tout en aspirant à une relation apaisée avec l’Algérie.

Il a exprimé son regret face aux tensions récentes, soulignant que ces difficultés ont nui aux deux pays. Le président français a insisté sur l’importance d’une approche pragmatique, axée sur les résultats concrets.

La relation entre France et Algérie «doit être respectueuse des deux côtés», estime Emmanuel Macron Le président de la République a dit espérer que la récente visite de sa ministre déléguée dans le pays marquait «le début» d’une «reprise» des relations, fustigeant les «postures… pic.twitter.com/e8QSXX62kW — Le Parisien (@le_Parisien) May 11, 2026



Macron a appelé à une collaboration sur divers fronts, tels que l’humanitaire, le migratoire, le sécuritaire, l’économique et le régional.

Il a exprimé l’espoir d’une reprise progressive des relations, fondée sur le respect mutuel et le bénéfice des deux peuples.

Vers une nouvelle ère de coopération franco-algérienne

Emmanuel Macron envisage une nouvelle ère de coopération entre la France et l’Algérie, fondée sur le respect mutuel et l’estime réciproque.

Cette vision promet de renforcer les liens entre les deux nations, en mettant l’accent sur des intérêts communs et des bénéfices partagés.

En favorisant un dialogue ouvert et constructif, les deux pays peuvent explorer de nouvelles opportunités dans divers domaines, tels que l’économie, la culture et la sécurité.

Cette approche pourrait non seulement apaiser les tensions passées, mais aussi ouvrir la voie à un partenariat durable et fructueux.