Emmanuel Macron publie une vidéo sur l’amitié qu’il veut construire avec l’Algérie

La visite du président Macron en Algérie a pour but de renouer une amitié sincère avec le pays. Dans cette optique, il publie une vidéo montrant ce qu’il souhaite mettre en place.

E. Macron : Bonjour DJ Snake, je suis dans un lieu que vous connaissez bien. Regardez !

Boualem Benhaoua : Oh ben cher ami,

E. Macron : Vous êtes toujours là

E. Macron : Nous avons des récits à écrire ensemble et pour l’Algérie et pour la France.

La foule : Bienvenue chez nous en Algérie !

Brahim Asloum : C’est une vraie force d’avoir cette double culture.

Mohamed Cheikh : C’est une richesse supplémentaire et c’est ce que je retranscris dans mon quotidien, dans ma cuisine.

E. Macron : Nous sommes à un moment où nous pouvons bâtir ce nouveau pacte d’avenir. Cette nouvelle page pour notre jeunesse.

Brahim Asloum : Est-ce que je dois choisir entre mon père et ma mère ? Je les aime autant l’un que l’autre donc, il n’y a pas de choix à faire. Un amour sincère et fraternel.



E. Macron : Nos histoires sont liées, parce que la place que représente l’Algérie avec le nombre de binationaux, de Français d’origine algérienne, des Algériens vivent en France aujourd’hui. Il y a des millions de Françaises et de Français binationaux qui sont concernés par cette histoire. Et donc cette histoire, on doit la regarder en face avec courage.

Ce que nous avons acté ensemble jusqu’à maintenant, c’est une avancée à mes yeux qui est historique aussi. On va rouvrir la totalité des archives. Le président algérien m’a dit : j’ouvre aussi les miennes.

Nous avons le même entêtement à réussir ensemble. Parce que la relation n’est pas simplement une relation bilatérale comme les autres, c’est une relation d’intimité profonde et pour l’Algérie et pour la France et pour nos deux pays.”