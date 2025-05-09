Emploi en Algérie : Sonatrach offre 6.000 postes aux diplômés, une opportunité rare !

L’Algérie est sur le point de connaître une vague d’embauches sans précédent. Sonatrach, le géant national de l’industrie pétrolière et gazière, a annoncé l’ouverture de 6.000 postes destinés aux diplômés. Une opportunité rare qui pourrait bien changer la donne pour de nombreux jeunes Algériens en quête d’un emploi stable et valorisant. Dans un pays où le taux de chômage des jeunes diplômés reste préoccupant, cette initiative de Sonatrach est accueillie avec enthousiasme.

Découvrez dans cet article les détails de cette offre d’emploi massive et comment postuler pour décrocher l’un de ces postes tant convoités.

Sonatrach lance une campagne de recrutement sans précédent

Le géant pétrolier algérien, Sonatrach, a récemment dévoilé les résultats de sa plus grande campagne de recrutement des dernières années. Cette opération nationale, organisée entre fin décembre et début janvier, a attiré un nombre record de 181 162 candidats. Le 6 mai dernier, en collaboration avec l’Agence nationale de l’emploi (Anem), Sonatrach a annoncé que 6 000 ingénieurs et techniciens diplômés d’universités, instituts et écoles académiques ont été retenus.

Ces nouveaux employés seront progressivement affectés aux divers services et structures de Sonatrach à travers le pays. La compagnie a souligné l’intérêt marqué des compétences nationales à rejoindre le groupe.

Un processus de sélection rigoureux pour garantir l’équité

Sonatrach a assuré que le processus de sélection a été mené avec la plus grande rigueur, respectant des normes précises et strictes lors de la correction des copies pour garantir l’équité et la transparence. Les copies ont même été cryptées pour préserver l’anonymat des candidats. Le groupe pétrolier a insisté sur son engagement à maintenir la crédibilité du concours et à établir le principe d’égalité des chances pour tous les participants.

Les résultats du concours, publiés en partenariat avec l’Anem, sont disponibles sur la plateforme numérique de l’agence, reflétant la volonté de Sonatrach de rendre ce processus aussi transparent que possible.

Engagement de Sonatrach : Transparence et égalité des chances

Sonatrach, dans son engagement à maintenir la crédibilité du concours, a mis l’accent sur la transparence et le respect du principe d’égalité des chances tout au long du processus. Le groupe pétrolier a veillé à ce que chaque étape, de la correction des copies à l’affectation des candidats retenus, soit réalisée avec rigueur et impartialité.

Les 6 000 ingénieurs et techniciens recrutés seront affectés aux différents services et structures de Sonatrach en fonction des besoins et des compétences requises, sans aucune discrimination. Cette démarche reflète l’engagement indéfectible de Sonatrach à promouvoir l’équité et à valoriser les compétences nationales.