Emplois France : les 20 métiers ayant les meilleures perspectives d’embauche en 2023

En 2023, la France connaît une croissance importante dans plusieurs secteurs d’activité. Les entreprises sont à la recherche de nouveaux talents pour répondre à leurs besoins. Découvrez ici les 20 métiers ayant les meilleures perspectives d’embauche pour cette année.

Secteurs porteurs et métiers en demande

Les entreprises prévoient de recruter plus de 3 millions de salariés en 2023, un volume similaire à celui de 2022. Parmi ces embauches, 72% concernent des emplois durables (CDI et CDD de plus de 6 mois). Ce sont principalement les petites entreprises qui sont à l’origine de cette dynamique, avec 7 projets d’embauche sur 10 concernant des établissements de moins de 50 salariés.

Le secteur de la santé

Aide-soignant(e)

Infirmier(e)

Médecin généraliste

Auxiliaire de vie

Pharmacien(ne)

La crise sanitaire a mis en lumière l’importance du secteur de la santé et les besoins importants en personnels soignants. Les métiers d’aide-soignant, d’infirmier, de médecin généraliste ou encore d’auxiliaire de vie sont ainsi très recherchés.

Le secteur du numérique

Développeur(se) web et mobile

Data analyste

Consultant(e) en cybersécurité

Ingénieur(e) en intelligence artificielle

UX designer

La transformation digitale des entreprises continue de s’accélérer, créant une forte demande pour les métiers liés au numérique. Les développeurs web et mobile, les data analysts ou encore les consultants en cybersécurité sont particulièrement recherchés.

Le secteur de l’industrie

Technicien(ne) de maintenance industrielle

Opérateur(trice) régleur(se)

Soudeur(se)

Ingénieur(e) en génie industriel

Responsable logistique

L’industrie française se modernise et a besoin de compétences adaptées à ces nouveaux enjeux. Les techniciens de maintenance industrielle, les opérateurs-régleurs ou encore les ingénieurs en génie industriel font partie des profils très recherchés.

Le secteur de la construction

Conducteur(trice) de travaux

Maçon(ne)

Menuisier(ère)

Plombier(ère)-chauffagiste

Electricien(ne) du bâtiment

La transition énergétique et les nouvelles normes environnementales encouragent la construction de bâtiments plus écologiques et durables. Les métiers du bâtiment, comme celui de conducteur de travaux, de maçon ou d’électricien, sont donc très sollicités.

Comment se former aux métiers en demande ?

Pour accéder à ces métiers, plusieurs voies de formation existent : formations initiales, apprentissage, formations courtes ou longues en alternance.

Les formations initiales

Certaines filières de l’enseignement supérieur préparent directement aux métiers en demande. Par exemple, un diplôme universitaire en informatique pourra mener au métier de développeur web, tandis qu’un BTS en maintenance industrielle ouvrira les portes du poste de technicien de maintenance.

L’apprentissage

Au-delà des formations initiales, l’apprentissage est une voie privilégiée pour entrer dans le monde professionnel tout en acquérant les compétences nécessaires. De nombreux secteurs proposent des contrats d’apprentissage, notamment dans les métiers du bâtiment et de l’industrie.

Les formations courtes ou longues en alternance

Enfin, il existe des formations courtes ou longues en alternance permettant de se former tout en étant rémunéré. Ces formations peuvent être réalisées dans des centres de formation professionnelle ou via des organismes spécialisés.

En conclusion, l’année 2023 offre de nombreuses opportunités d’embauche dans des secteurs variés et dynamiques. Les métiers liés à la santé, au numérique, à l’industrie ou encore à la construction sont particulièrement recherchés et offrent de belles perspectives pour celles et ceux qui souhaitent s’y former.