En 2025, deux femmes tunisiennes se hissent parmi les figures africaines les plus influentes

La Tunisie brille dans le classement 2025 des 100 Africains les plus influents, publié par New African.

Cinq Tunisiens y figurent, dont deux femmes, Semia Gharbi et Myriam Ben Salah, saluées pour leur impact dans l’environnement et la culture. Trois autres personnalités tunisiennes sont également reconnues pour leur influence positive et durable.

La Tunisie se distingue dans le classement des Africains les plus influents en 2025

Le magazine New African a récemment publié son classement annuel des 100 Africains les plus influents en 2025, et la Tunisie y brille de mille feux.


Cinq Tunisiens figurent parmi ces personnalités marquantes, affirmant ainsi la présence notable du pays sur la scène africaine.


Parmi eux, deux femmes, Semia Gharbi et Myriam Ben Salah, ont particulièrement retenu l’attention grâce à leurs contributions significatives dans les domaines de l’environnement et de la culture.

La Tunisie se hisse ainsi parmi les cinq pays africains les plus représentés dans ce palmarès, aux côtés du Nigeria, de l’Afrique du Sud, du Kenya et du Ghana. Cette reconnaissance souligne la capacité du pays à produire des profils d’excellence dans divers secteurs.

Zoom sur les Tunisiens influents

En plus de Semia Gharbi et Myriam Ben Salah, trois autres Tunisiens se distinguent. Hazem Ben Gacem, un investisseur international respecté, est reconnu pour son sens aigu des affaires.

Il est suivi de près par Lotfi Karoui, un financier et stratège de renom qui a su s’imposer sur les marchés mondiaux.

 

Fadhel Kaboub, quant à lui, est un économiste engagé. Il milite pour une transition énergétique et économique plus juste, mettant en avant l’importance d’une répartition équitable des ressources. Ces cinq personnalités tunisiennes illustrent parfaitement la diversité et le dynamisme du pays sur la scène africaine.

Semia Gharbi et Myriam Ben Salah : deux femmes tunisiennes au service de l’environnement et de la culture !

Le leadership de Semia Gharbi et Myriam Ben Salah est indéniable. Leur engagement dans les domaines de l’environnement et de la culture a non seulement eu un impact significatif en Tunisie, mais a également rayonné à l’échelle internationale.

Elles incarnent parfaitement la contribution des femmes tunisiennes à la transformation des enjeux environnementaux et culturels. Leur travail illustre le rôle crucial que jouent les femmes dans le développement durable et la promotion de la culture, renforçant ainsi l’influence de la Tunisie sur la scène mondiale.

