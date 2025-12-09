En 2025, la Tunisie voit une vague inédite de touristes algériens emprunter la route pour la découvrir

En 2025, les postes frontaliers tunisiens de Melloula, Babbouch et Oued Jalil ont connu une affluence record de touristes algériens, boostant ainsi l’économie locale.

1 413 199 Touristes algériens Un volume record de voyageurs enregistrés entre janvier et novembre 2025 aux postes de Melloula, Babbouch et Oued Jalil.

Cette tendance, soutenue par des mesures incitatives du gouvernement algérien et des offres attractives des hôteliers tunisiens, est encouragée par les autorités tunisiennes qui renforcent l’accueil aux frontières.

Une affluence record aux postes frontaliers du nord-ouest tunisien : quel impact ?

En 2025, les postes frontaliers de Melloula, Babbouch et Oued Jalil ont connu une affluence record de touristes algériens.

Selon le Commissaire régional au Tourisme de Tabarka–Aïn Draham, Aïssa Marouani, 1 413 199 touristes ont traversé ces postes entre janvier et novembre, soit une hausse de 24,31% par rapport à la même période en 2024.

Cette augmentation significative a stimulé le tourisme régional et a eu un impact positif sur l’économie locale. L’activité des hôtels, restaurants, commerces, artisanat et transport touristique s’est améliorée, confirmant une tendance établie et prometteuse pour l’avenir.

Les efforts de la Tunisie pour accueillir les touristes algériens

Afin de maintenir cette tendance, les autorités tunisiennes ont renforcé les bureaux d’orientation et d’information aux points de passage frontaliers.

Ces structures jouent un rôle crucial dans l’accueil des touristes en leur fournissant les informations nécessaires pour leur séjour et en facilitant leur répartition vers les différentes destinations tunisiennes.

De plus, le ministère du Tourisme et l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) ont mis en place des services supplémentaires pour garantir de bonnes conditions d’accueil.

Les hôteliers tunisiens ont également adapté leur offre avec des forfaits tout compris et des réductions, en particulier pour les familles et les groupes, contribuant ainsi à attirer davantage de touristes algériens.

L’impact de l’allocation touristique algérienne

La mise en place par le gouvernement algérien d’une allocation touristique de 750 euros a joué un rôle déterminant dans cette affluence record.

Grâce à l’allocation touristique, partir en Tunisie est devenu beaucoup plus abordable. Cela nous a permis d’organiser un séjour en famille sans dépasser notre budget. Lhadi, 35 ans, employé dans le secteur public

Cette mesure, permettant aux citoyens d’obtenir des devises à un taux avantageux, a favorisé les voyages vers la Tunisie.

En effet, cette allocation a rendu les séjours en Tunisie plus accessibles pour les Algériens, contribuant ainsi à l’augmentation du nombre de passages aux postes frontaliers. C’est donc un facteur clé de cette dynamique touristique positive entre les deux pays.