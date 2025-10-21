En 2025, le passeport algérien ouvre les portes de ces pays sans visa, une aubaine pour les voyageurs.

Classé 86ème dans le Henley Passport Index 2025, le passeport algérien offre un accès sans visa à 56 destinations.



Malgré une progression depuis 2015, il reste derrière ses voisins maghrébins, le Maroc et la Tunisie. Ce classement, basé sur les données de l’IATA, met en lumière les disparités mondiales en matière de liberté de circulation.

Le passeport algérien en 2025 : une progression notable dans le classement mondial

En 2025, le passeport algérien se hisse à la 86ème place du Henley Passport Index, un classement basé sur les données officielles de l’Association internationale du transport aérien (IATA) qui évalue 199 passeports pour 227 destinations.

227 Destinations mondiales évaluées Le Henley Passport Index 2025 prend en compte 227 destinations à travers le monde.

Cette position marque une amélioration notable par rapport à 2006 où il occupait la 73ème place, avant de descendre à la 94ème en 2015. La stabilité récente témoigne d’une absence d’évolution significative en matière d’accords de facilitation de visa.

Comparativement, le passeport marocain et tunisien se classent respectivement 70ème et 75ème, rendant le passeport algérien moins performant au niveau régional. Cependant, avec 56 pays accessibles sans visa en 2025, le passeport algérien offre une mobilité appréciable à ses détenteurs.

Quels sont les pays accessibles sans visa avec un passeport algérien en 2025 ?

En 2025, les détenteurs d’un passeport algérien peuvent voyager sans visa dans 56 pays. Parmi ces destinations, on retrouve la Tunisie, le Kenya, la Barbade, la Malaisie, Hong Kong et Haïti.

56 Pays accessibles sans visa Le passeport algérien permet de voyager librement vers 56 destinations en 2025.

Ces pays se situent sur plusieurs continents, notamment en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique latine et en Océanie.

Cette diversité géographique offre aux Algériens une certaine liberté de mouvement, malgré une position modeste dans le classement mondial des passeports. Cela témoigne également des relations bilatérales et de la coopération diplomatique ou économique entre l’Algérie et ces pays.

Liberté de circulation : un défi mondial toujours présent !

À l’échelle mondiale, le passeport algérien est loin derrière ceux de Singapour, de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis, qui offrent respectivement un accès sans visa à 193, 190, 189 et 174 destinations.

Voyager pour le travail reste compliqué. On rêve d’un passeport qui ouvre plus de portes, surtout dans les pays voisins ou partenaires économiques.

Malik, 34 ans, entrepreneur algérien

Ces écarts importants entre les pays du Nord et ceux du Sud soulignent les inégalités persistantes en matière de liberté de circulation.

Cependant, certains États s’efforcent d’améliorer la mobilité de leurs ressortissants. Malgré sa position modeste, l’Algérie a réussi à maintenir une certaine stabilité dans son classement, reflétant une volonté d’améliorer l’accès sans visa pour ses citoyens.