Malgré une baisse générale des demandes et des visas accordés aux Algériens par la France en 2025, le nombre de visas étudiants a connu une hausse notable.

24 % Demandes en recul Sur les neuf premiers mois de 2025, les demandes de visas déposées en Algérie ont fortement diminué par rapport à l’année précédente.

Cette tendance, qui s’inscrit dans une politique de maîtrise des flux migratoires tout en favorisant une mobilité académique d’excellence, soulève néanmoins des questions au sein du paysage politique français.

Chute drastique des demandes de visas français par les Algériens en 2025

Une baisse significative des demandes de visas français par les Algériens a été observée durant les neuf premiers mois de 2025, selon les autorités françaises.

Campus France et l’Ambassade de France en Algérie félicitent les 8351 étudiants algériens qui ont obtenu un visa pour venir étudier en France à la rentrée 2025. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 1 000 visas par rapport à l’année 2024. pic.twitter.com/VgiOqQZr3U — Ambassade de France en Algérie 🇫🇷 (@ambafrancealger) September 29, 2025



Comparativement à la même période en 2024, les demandes déposées en Algérie ont chuté de 24%, tandis que le nombre de visas accordés a diminué de 14,5%.

De plus, le taux de refus de visas en Algérie a atteint un niveau record de 31%, soit deux fois la moyenne mondiale. Cette tendance témoigne d’une politique française de fermeté et de maîtrise en matière de visas.

Augmentation des visas étudiants malgré les tensions diplomatiques

La députée Constance Le Grip a soulevé une question pertinente à l’Assemblée nationale française concernant l’augmentation du nombre de visas accordés aux étudiants algériens, malgré un climat tendu entre les deux nations.

8351 Visas étudiants accordés Le nombre de visas d’étude délivrés aux étudiants algériens augmente sensiblement pour la rentrée universitaire 2025-2026.

Pour la rentrée universitaire 2025-2026, l’ambassade de France en Algérie a délivré 8.351 visas d’étude, soit une hausse d’environ 1.000 visas par rapport à l’année précédente.

Cependant, il est important de noter que ces visas étudiants ne représentent que 5,8% du total des visas émis, avec un taux de refus avoisinant 44%. Cette augmentation soulève des questions dans le contexte actuel des relations franco-algériennes.

La politique française de fermeté et de maîtrise face à l’Algérie

Le ministère français des Affaires étrangères a réaffirmé sa politique vis-à-vis de l’Algérie, basée sur une approche de fermeté et de maîtrise.

Cette stratégie vise à contrôler rigoureusement les flux migratoires tout en favorisant une mobilité académique d’excellence.

Les visas d’étude sont accordés selon des critères d’excellence, incluant la maîtrise de la langue française et la pertinence du projet d’études en France. Cette politique s’inscrit dans le cadre de la ligne fixée par le président de la République française.