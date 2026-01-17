En 2025, les parquets pourraient traiter presque toutes les plaintes, un défi de taille pour la justice

En 2025, le système judiciaire du Royaume a enregistré une performance remarquable avec un taux de réalisation des plaintes d’environ 91%.

Le Ministère public a démontré son engagement envers la protection des droits et libertés des personnes, tout en mettant l’accent sur la protection des catégories vulnérables.

Il s’est également engagé dans la valorisation des acquis et la réalisation des objectifs fixés pour l’année judiciaire 2026.

Une performance judiciaire remarquable en 2025 : les chiffres clés

En 2025, le Ministère public a enregistré un total de 574.972 plaintes, dont 525.381 ont été traitées, soit un taux de réalisation d’environ 91%.

Ces plaintes se répartissent entre les Cours d’appel et les juridictions de première instance. Les Cours d’appel ont enregistré 29.499 plaintes, dont 27.651 ont été traitées (94%), tandis que les juridictions de première instance ont enregistré 545.473 plaintes, dont 497.730 ont été traitées (91%).

Le Ministère public a démontré une performance notable, notamment en matière d’amélioration des taux de réalisation et de réduction des arriérés.

Cette performance est le fruit des efforts considérables déployés par les magistrats du Ministère public au niveau des tribunaux du Royaume.

Quels efforts pour protéger les droits et libertés des personnes ?

En 2025, les parquets ont multiplié les visites dans les locaux de garde à vue, les établissements de prise en charge des maladies mentales et les établissements pénitentiaires.

Ces actions témoignent de l’engagement du Ministère public à garantir la protection des droits et libertés des individus.

Par ailleurs, une attention particulière a été accordée aux catégories vulnérables, avec des mesures spécifiques pour assurer leurs droits.

Le Ministère public s’est également investi dans la lutte contre la déperdition scolaire et le mariage des mineures.

Enfin, il a joué un rôle actif dans la création d’un environnement propice à l’investissement, contribuant ainsi au développement économique du pays.

Vers une justice numérique et proactive : les projets du Ministère public

En 2025, le Ministère public a organisé 49 sessions de formation pour 3.159 participants et élaboré des guides pratiques pour améliorer les enquêtes criminelles et prendre en charge les enfants en situation de migration.

Parallèlement, il a créé des bureaux dans les stades de la CAN-Maroc 2025, témoignant ainsi de son engagement à accompagner les grands événements sportifs.

Le Ministère public a également mis à jour sa stratégie numérique, avec plusieurs projets innovants visant à renforcer l’usage des technologies de l’information dans la gestion interne. Il reste déterminé à valoriser ses acquis et réaliser les objectifs fixés pour l’année judiciaire 2026.