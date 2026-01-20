En 2025, l’Europe renvoie chez eux plus de 12.000 Algériens : une réalité qui interroge

L’année 2025 a marqué une augmentation significative des expulsions de migrants en situation irrégulière au sein de l’Union européenne, avec un nombre important d’Algériens concernés.

12 325 Algériens expulsés Les ressortissants algériens constituent la nationalité la plus touchée par les expulsions hors Union européenne en 2025.

L’Allemagne se positionne en tête des pays ayant le plus expulsé, suivie de la France, Chypre et la Belgique.

Une part non négligeable de ces renvois s’est effectuée de manière contrainte, notamment en Italie, Danemark, Roumanie et Bulgarie.

L’Europe face à une augmentation significative des expulsions de migrants en 2025

En 2025, l’Europe a connu une hausse notable des expulsions de migrants, selon les données d’Eurostat.

les pays européen on expulser vers Algérie 12 325 Algériens vers leur pays d’origine en 2025

Algérie est le pays qui délivre le plus de laisser passer parmi les pays de migrant en Europe pic.twitter.com/cH3Q1c3V69 — SMERCH (@ladapt) January 18, 2026



Comparé au troisième trimestre de 2024, le nombre de ressortissants non-européens renvoyés a augmenté de 19%.

19 % Hausse annuelle Le nombre de ressortissants non-européens expulsés a fortement progressé en 2025 par rapport à l’année précédente, illustrant un durcissement des politiques de renvoi.

Entre janvier et septembre 2025, près de 42 000 personnes sans papiers ont été expulsées, contre 35 000 durant la même période en 2024.

La majorité de ces expulsions (82%) ont eu lieu hors de l’Union européenne. L’Allemagne est en tête avec près de 12 000 cas au troisième trimestre 2025, soit trois fois plus qu’à la même période en 2024.

Quels sont les pays européens qui expulsent le plus ?

L’Allemagne se distingue comme le pays ayant procédé au plus grand nombre d’expulsions au troisième trimestre 2025, avec près de 12 000 cas.

Cela représente une augmentation significative par rapport à la même période en 2024 où elle avait expulsé trois fois moins.

4 800 France La France figure parmi les pays européens ayant le plus expulsé en 2025, avec environ 4 800 éloignements recensés sur la période observée.

La France suit avec 4 800 expulsions, Chypre avec 3 000 et la Belgique avec 1 210, ce dernier ayant presque doublé son chiffre par rapport à l’année précédente.

Ces données mettent en évidence une tendance croissante à l’expulsion d’étrangers en situation irrégulière dans ces pays.

Algériens, Marocains, Turcs : les nationalités les plus touchées par les expulsions

Les Algériens sont en tête de liste des nationalités les plus affectées par ces expulsions hors de l’UE, avec 12 325 cas recensés. Ils sont suivis de près par les Marocains et les Turcs, avec respectivement 6 670 et 6 350 expulsions.

Il est également important de noter que 40% de ces retours ont été effectués de manière forcée. L’Italie détient le taux le plus élevé d’expulsions forcées (100%), suivie du Danemark (91%), de la Roumanie (82%) et de la Bulgarie (80%).