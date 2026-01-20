En 2025, l’Europe renvoie chez eux plus de 12.000 Algériens : une réalité qui interroge

En 2025, l'Europe renvoie chez eux plus de 12.000 Algériens : une réalité qui interroge

L’année 2025 a marqué une augmentation significative des expulsions de migrants en situation irrégulière au sein de l’Union européenne, avec un nombre important d’Algériens concernés.

L’Allemagne se positionne en tête des pays ayant le plus expulsé, suivie de la France, Chypre et la Belgique.

Une part non négligeable de ces renvois s’est effectuée de manière contrainte, notamment en Italie, Danemark, Roumanie et Bulgarie.

L’Europe face à une augmentation significative des expulsions de migrants en 2025

En 2025, l’Europe a connu une hausse notable des expulsions de migrants, selon les données d’Eurostat.


Comparé au troisième trimestre de 2024, le nombre de ressortissants non-européens renvoyés a augmenté de 19%.

Entre janvier et septembre 2025, près de 42 000 personnes sans papiers ont été expulsées, contre 35 000 durant la même période en 2024.

La majorité de ces expulsions (82%) ont eu lieu hors de l’Union européenne. L’Allemagne est en tête avec près de 12 000 cas au troisième trimestre 2025, soit trois fois plus qu’à la même période en 2024.

Quels sont les pays européens qui expulsent le plus ?

L’Allemagne se distingue comme le pays ayant procédé au plus grand nombre d’expulsions au troisième trimestre 2025, avec près de 12 000 cas.

Cela représente une augmentation significative par rapport à la même période en 2024 où elle avait expulsé trois fois moins.

La France suit avec 4 800 expulsions, Chypre avec 3 000 et la Belgique avec 1 210, ce dernier ayant presque doublé son chiffre par rapport à l’année précédente.

Ces données mettent en évidence une tendance croissante à l’expulsion d’étrangers en situation irrégulière dans ces pays.

Algériens, Marocains, Turcs : les nationalités les plus touchées par les expulsions

Les Algériens sont en tête de liste des nationalités les plus affectées par ces expulsions hors de l’UE, avec 12 325 cas recensés. Ils sont suivis de près par les Marocains et les Turcs, avec respectivement 6 670 et 6 350 expulsions.

Il est également important de noter que 40% de ces retours ont été effectués de manière forcée. L’Italie détient le taux le plus élevé d’expulsions forcées (100%), suivie du Danemark (91%), de la Roumanie (82%) et de la Bulgarie (80%).

Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.