En 2025, plus de 2.300 km de nos routes ont reçu un coup de jeune grâce à la maintenance

En 2025, le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base a mené d’importants projets de maintenance du réseau routier.

2300 Kilomètres rénovés en 2025 Les opérations de maintenance ont concerné un linéaire exceptionnel de routes nationales et de chemins de wilaya, marquant un tournant pour la qualité du réseau routier.

Ces opérations visant à améliorer la qualité et la durabilité des routes ont concerné plus de 2.300 km de voies nationales et locales. Découvrez les détails de ces travaux et les perspectives pour l’année 2026.

Un réseau routier transformé en 2025 : le bilan

Ces initiatives visaient à renforcer la qualité et la durabilité de ce réseau essentiel pour le pays. Ainsi, 2.300 km de routes nationales et de chemins de wilaya ont bénéficié de ces opérations de maintenance.

Par ailleurs, 24,4 km de voies autoroutières dégradées dans dix wilayas ont été réhabilités. De plus, 365 mètres linéaires de joints de dilatation vitaux sur les autoroutes ont été remplacés dans quatre wilayas, garantissant ainsi la durabilité de ces infrastructures clés.

Les futurs axes d’intervention prioritaires

Une étude technique approfondie a été menée sur 51 km du réseau autoroutier, notamment dans les wilayas d’Alger, de Blida, de Boumerdès et de Bouira.

Cette analyse a permis d’établir un diagnostic précis et de définir les futurs axes d’intervention prioritaires pour améliorer la qualité et la sécurité du réseau routier.

En parallèle, des travaux sont en cours pour la rénovation de 16,3 km de voies autoroutières dégradées et le remplacement de 1.791 mètres linéaires de joints de dilatation.

De plus, une maintenance est prévue sur 1.800 km de routes nationales et de chemins de wilaya, témoignant de l’engagement continu du ministère en faveur de l’amélioration de nos infrastructures routières.

2026 : une année décisive pour nos infrastructures routières !

En 2026, le ministère prévoit un programme d’investissement ambitieux pour moderniser et renforcer l’ensemble des infrastructures routières et autoroutières.

Des opérations de renforcement sont prévues sur 51 km d’autoroutes, 1.000 km de routes nationales et 100 km de chemins de wilaya.

Par ailleurs, des travaux de nouvellement sont programmés sur 600 km de routes nationales et 500 km de chemins de wilaya.

Le programme inclut également des interventions sur 120 ouvrages d’art sur le réseau de routes nationales et 60 ouvrages d’art sur le réseau de chemins de wilaya.