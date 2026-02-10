En 2026, les Algériens font face à une recrudescence de certains types de cancers, un défi majeur pour la santé publique

Face à l’augmentation des cas de cancer en Algérie, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, réaffirme l’engagement du pays dans cette lutte.

Des efforts sont déployés pour renforcer les politiques de prévention et de prise en charge médicale, avec un accent particulier sur le dépistage précoce et la recherche scientifique.

L’OMS salue ces progrès, soulignant le potentiel de l’Algérie à devenir un modèle régional dans ce domaine.

L’Algérie face à l’augmentation alarmante des cas de cancer

En Algérie, la lutte contre le cancer est un défi majeur pour le système de santé publique. Entre 2022 et 2023, le pays a connu une augmentation notable du nombre de cas de cancer, passant de 51 096 à 56 319.

Les types de cancers les plus fréquents diffèrent selon le sexe.

Chez les femmes, on retrouve principalement le cancer du sein, colorectal, de la thyroïde, de l’ovaire et de l’estomac.

on retrouve principalement le cancer du sein, colorectal, de la thyroïde, de l’ovaire et de l’estomac. Chez les hommes, les cancers les plus courants sont ceux de la prostate, du poumon, colorectal, de la vessie et de l’estomac.

Face à cette situation préoccupante, plus de 60% des recherches scientifiques dans le secteur de la santé en Algérie sont consacrées aux cancers, soulignant ainsi l’importance accordée à cette maladie.

Les initiatives gouvernementales pour combattre le cancer

Face à l’augmentation des cas de cancer, le gouvernement algérien a pris plusieurs mesures pour améliorer la prise en charge des patients.

Il a notamment mis en place des centres hospitaliers spécialisés et introduit des moyens techniques modernes pour le traitement du cancer. Ces initiatives visent à garantir une meilleure qualité de soins sur tout le territoire national.

De plus, le ministère de la Santé s’est engagé à assurer la disponibilité continue des médicaments anticancéreux.

Une autre initiative majeure est l’introduction prévue d’un vaccin contre le cancer du col de l’utérus en 2026, soulignant ainsi l’importance accordée à la prévention dans la lutte contre cette maladie.

L’OMS salue les progrès de l’Algérie

Les efforts de l’Algérie dans la lutte contre le cancer ont été salués par l’OMS (Organisation mondiale de la santé ).

L’OMS a notamment reconnu les avancées du pays en matière de programmes de vaccination et de développement de la radiothérapie et de l’oncologie.

Selon l’OMS, l’Algérie a le potentiel pour devenir un modèle régional dans la lutte contre le cancer. Cependant, cela nécessite une poursuite des efforts en matière de prévention, de dépistage et de traitement.