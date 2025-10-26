En Algérie, un élan citoyen impressionnant pour planter un million d’arbres en un temps record

L’Algérie se mobilise pour la reforestation. Une campagne nationale de plantation d’un million d’arbres a été lancée, avec une participation massive des citoyens et des institutions.

Le ministère de l’Agriculture, en collaboration avec l’association « Algérie Verte », orchestre cette initiative qui s’étendra jusqu’à la saison 2025-2026.

Lancement d’une campagne nationale de reboisement en Algérie : un défi ambitieux !

Une initiative sans précédent a été lancée en Algérie, visant à planter un million d’arbres à travers le pays.

Cette campagne nationale est orchestrée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en partenariat avec l’association « Algérie Verte ».

🇩🇿🌱 La campagne « Algérie verte », conduite par le ministre de l'Agriculture Yacine Walid et l'initiateur Fouad Maâla, s'impose comme un véritable succès national : un million d'arbres plantés à travers tout le pays.



Le coup d’envoi a été donné dans la forêt domaniale de chêne liège Oumalou, située dans la commune d’Ait Aggouacha. Cette zone forestière, autrefois luxuriante, a malheureusement été touchée par des incendies.

Planter un arbre ici, c’est redonner espoir à la forêt. Chaque plant est un symbole de renaissance.

Meriem, 29 ans, bénévole d'Algérie Verte

Dans le cadre de cette campagne, 1.360 arbustes de chêne-liège seront plantés sur ce site, dans le but de restaurer cet écosystème local précieux.

Participation citoyenne massive à la campagne de reboisement

La campagne a suscité un engouement sans précédent parmi les citoyens, les établissements scolaires, les associations et les entreprises publiques et privées.

.🇩🇿 Planter un arbre, c’est croire en demain 🌳

.🇩🇿 Planter un arbre, c'est croire en demain 🌳

Aujourd'hui, nos enfants plantent l'avenir de l'Algérie. main dans la main avec ceux qui la protègent. #AlgérieVerte #AlgérieForte



Cette mobilisation exceptionnelle a été saluée par le ministre de l’Agriculture, Yacine El Mahdi Oualid, qui s’est dit convaincu que l’objectif initial d’un million d’arbres sera largement dépassé.

L’enthousiasme du ministre est alimenté par l’esprit de solidarité citoyenne et le travail remarquable de l’association « Algérie Verte ». Il attribue ce succès à la grande importance accordée par le président de la République aux opérations de reboisement.

Des opérations de plantation à travers tout le pays : quels résultats ?

Dans les wilayas du Sud, des chiffres impressionnants ont été enregistrés. À Illizi, 11.669 arbres ont été plantés, tandis qu’à Tindouf, entre 3.500 et 4.000 arbres ont trouvé leur place dans le sol.

Des centaines de milliers d’Algériens de toute condition et tout age se mobilisent aujourd’hui, 25 octobre, à travers tout le pays pour planter 1 million d’arbres🌳.

Un acte fort d’unité et d’engagement pour une #AlgerieVerte 🌿.

Ensemble,construire un avenir durable pour les… https://t.co/uEHF54KJCP pic.twitter.com/w3gJr4lIwr — ۞Faïza۞🇨🇵🇩🇿🇪🇭🇵🇸 (@Faiza_etmoi) October 25, 2025



À Médéa, plus de 31.000 plants ont été distribués pour être plantés dans 64 communes. À Tipaza, 5.500 arbres ont été plantés au centre d’enfouissement technique de Sidi Rached.

94700 plants visés Objectif national à atteindre d’ici mars prochain, dans le cadre de la campagne 2025-2026.

Enfin, à Constantine, 17.000 arbres ont été plantés dans la zone de Draa Naga. La campagne de reboisement se poursuivra durant la saison 2025-2026, avec un objectif global de 94.700 plants d’ici mars prochain.