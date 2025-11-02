En ce 2 novembre 1957, Alger vivait une cérémonie militaire et religieuse historique

Le 2 novembre 1957, au stade des Tagarins, Alger a vécu un moment solennel où l’armée, les autorités et les cultes se sont réunis pour rendre hommage aux victimes de la guerre.

Cette cérémonie, à la fois militaire et interconfessionnelle, révèle les tensions et les gestes de mémoire qui façonnent encore la mémoire de l’Algérie aujourd’hui.

Une date de mémoire en pleine guerre d’Algérie

Le 2 novembre 1957, alors que la guerre d’indépendance battait son plein, Alger a été le théâtre d’une cérémonie religieuse et militaire d’une ampleur exceptionnelle.

Au stade des Tagarins, les plus hautes autorités françaises et algériennes se sont réunies pour honorer la mémoire des membres des forces de maintien de l’ordre et des civils tombés pendant le conflit.

Un moment solennel, empreint d’émotion et de symboles, qui illustre la complexité de cette période de l’histoire algérienne.

Une cérémonie d’envergure au cœur d’Alger

Sous la haute surveillance du ministre de l’Algérie Robert Lacoste et du général Raoul Salan, commandant supérieur interarmées, la cérémonie a rassemblé 24 drapeaux et étendards, accompagnés de leurs chefs de corps, ainsi que 60 sections de toutes armes, y compris la police, les CRS et le Groupe mobile de protection rurale (GMPR).

La musique de la garnison d’Alger et celle des Troupes coloniales ont donné à l’événement un ton solennel, presque funèbre.

Parmi les personnalités présentes figuraient le général Jacques Allard, le vice-amiral Philippe Auboyneau, le général Edmond Jouhaud, ainsi que Monseigneur Duval, archevêque d’Alger.

Un souvenir méconnu dans la mémoire algérienne

Cette cérémonie du 2 novembre 1957 illustre à la fois la tension et la recherche d’apaisement au cœur de la guerre.

Elle symbolise l’effort de mémoire, de respect et d’ordre moral voulu par les autorités, dans une Algérie alors profondément divisée.

Aujourd’hui, peu de traces subsistent de cet événement. Pourtant, il reste un témoignage fort des contradictions et des émotions qui traversaient Alger à la fin des années 1950.