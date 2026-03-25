En coulisses, l’effervescence de la préparation pour la haute saison touristique bat son plein

Face aux évolutions mondiales récentes, le secteur touristique tunisien se prépare activement. Sous la houlette du ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, une réunion de travail a été organisée pour discuter des mesures proactives à mettre en place afin de renforcer le positionnement de la Tunisie en tant que destination touristique.

Réunion stratégique pour une saison touristique réussie

Une réunion cruciale a été organisée ce mardi, présidée par le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya. Cette rencontre visait à discuter de la préparation du secteur touristique face aux récents développements mondiaux.

Des représentants de diverses organisations liées au tourisme, dont la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) et l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), ont participé à cette réunion.

L’objectif principal était de définir des mesures prospectives pour assurer la continuité des performances positives du secteur.

Les sujets abordés comprenaient l’ajustement de l’offre touristique, le plan de communication et les initiatives promotionnelles pour renforcer le positionnement de la destination tunisienne sur le marché international.

Positionnement de la Tunisie sur le marché international du tourisme

Le ministère du Tourisme tunisien suit attentivement les tendances du marché international, notamment en matière de réservations et de trafic aérien et maritime.

Cette veille permet d’ajuster l’offre touristique et le plan de communication pour répondre aux évolutions de la demande.

Des initiatives promotionnelles intensives et variées sont également mises en œuvre, en collaboration avec les missions diplomatiques tunisiennes, les représentations du tourisme à l’étranger et les professionnels du secteur.

Ces efforts visent à renforcer la compétitivité et la réactivité de la destination tunisienne sur le marché international.

Amélioration de la qualité des services : un enjeu majeur !

Lors de cette réunion, plusieurs programmes spécifiques ont été discutés. Ces derniers visent à rehausser la qualité des services offerts aux touristes, à améliorer l’accueil et à stimuler l’investissement dans le secteur.

Les participants ont également passé en revue les dernières actualités et indicateurs de l’activité touristique, tant au niveau national qu’international.

L’importance d’une attention particulière à la propreté, à l’auto-sécurité et à la sûreté a été soulignée, affirmant ainsi leur rôle crucial dans l’amélioration de l’expérience touristique.