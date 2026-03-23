En demi-finale de la CAF CC, l’USMA se prépare à un face-à-face intense avec un adversaire marocain bien connu

L’USM Alger et le CR Belouizdad, deux clubs algériens, ont réussi à se hisser en demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Malgré des défis de taille, ces équipes ont su tirer profit de leurs atouts pour renverser la situation et s’imposer sur le terrain.

Découvrez comment elles ont réussi cet exploit et quelles sont les prochaines étapes de cette compétition palpitante.

L’USM Alger et le CR Belouizdad, deux équipes algériennes en demi-finales de la CAF CC

Malgré une défaite initiale contre l’AS Maniema du Congo, l’USM Alger a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Le match retour a vu un revirement de situation grâce au soutien indéfectible des supporters et un but décisif de Brahim Banzaza.



De son côté, le CR Belouizdad a également obtenu sa place en demi-finales malgré un match nul contre Al Masry Port-Saïd d’Egypte.

La qualification du CR Belouizdad s’est jouée sur un « but à l’extérieur » marqué lors du match aller. Ces deux équipes algériennes ont ainsi prouvé leur valeur dans cette compétition majeure.

Qui sont les adversaires des équipes algériennes en demi-finales ?

L’USM Alger se prépare à affronter l’Olympique Club Safi du Maroc en demi-finale. Cette rencontre promet d’être intense, compte tenu de la performance de l’équipe marocaine lors des quarts de finale contre le WAC.

Avec sa victoire d’hier, l’USMA franchit un cap historique en atteignant la barre des 600 victoires en championnat. Une nouvelle preuve de la grandeur et de la régularité du club au plus haut niveau. ⚫️🔴👏🏻 pic.twitter.com/e7iWbksFI1 — USMA Xtra (@USMAXtra) March 19, 2026



De son côté, le CR Belouizdad se mesurera au Zamalek d’Egypte, une équipe redoutable qui a su s’imposer face à l’AS Otohô du Congo.

Ces confrontations décisives auront lieu respectivement les 12 et 19 avril prochains. Les deux équipes algériennes devront faire preuve de détermination et de stratégie pour espérer atteindre la finale de cette prestigieuse compétition africaine.

Qu’attendre des demi-finales de la CAF CC ?

Les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football promettent d’être palpitantes. L’USM Alger et l’Olympique Club Safi du Maroc devraient offrir un spectacle intense, tandis que le CR Belouizdad et le Zamalek d’Egypte se préparent à une confrontation acharnée.

Le soutien des fans sera crucial pour les deux équipes algériennes. Leurs encouragements pourraient bien être le facteur déterminant qui propulsera l’USM Alger et le CR Belouizdad vers la finale tant convoitée.