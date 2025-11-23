En dix mois, la BDL enregistre un boom des opérations de paiement électronique avec plus de 7 millions de transactions

La Banque de développement local (BDL) a connu une forte augmentation des opérations de paiement électronique en 2025, avec plus de sept millions d’opérations enregistrées.

7 M Opérations en 2025 Plus de sept millions de transactions électroniques ont été enregistrées à la BDL durant les dix premiers mois de l'année.

Cette tendance est le reflet d’un recours croissant aux services bancaires numériques par les consommateurs, favorisant ainsi l’expansion de l’usage des canaux digitaux et la hausse des demandes de financement en ligne.

Un essor fulgurant des opérations de paiement électronique à la BDL

Durant les dix premiers mois de l’année 2025, la Banque de développement local (BDL) a connu une croissance impressionnante dans le domaine du paiement électronique.

En effet, plus de sept millions d’opérations ont été enregistrées, témoignant d’une adoption massive des services bancaires numériques par les consommateurs. Cette tendance s’inscrit dans un contexte de diminution progressive de l’utilisation de la monnaie fiduciaire.

La BDL a également signalé que 176.533 cartes bancaires étaient en circulation, permettant ainsi d’effectuer 7.121.495 transactions électroniques depuis le début de l’année.

5 M Transactions DAB/GAB Plus de cinq millions d’opérations ont été réalisées sur distributeurs et guichets automatiques, confirmant la praticité des cartes bancaires.

Parmi ces opérations, plus de cinq millions ont été réalisées sur les distributeurs automatiques de billets (DAB) et les guichets automatiques de banque (GAB).

Pourquoi un tel engouement pour les services bancaires numériques ?

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les services bancaires numériques pour leur simplicité, leur sécurité et leur disponibilité 24h/24.

Le service électronique « e-Banking » de la BDL, par exemple, permet aux clients de consulter instantanément leurs comptes, d’effectuer des virements ou de suivre une opération sans avoir à se déplacer en agence.

Cette tendance est également encouragée par l’expansion des canaux digitaux qui facilitent les demandes de financement en ligne.

Les entreprises profitent aussi de ces avancées avec des solutions modernisées comme les cartes Corporate, conçues pour simplifier les dépenses professionnelles et réduire le recours au cash.

Les cartes bancaires, vecteurs majeurs de l’e-paiement

Les cartes bancaires jouent un rôle crucial dans la popularité croissante du e-paiement. À la BDL, 176 533 cartes, classiques et Gold, sont actuellement en circulation.

Je peux gérer toutes mes opérations depuis mon téléphone, c’est vraiment pratique quand je voyage. Chahinez, 28 ans, graphiste

Ces cartes ont permis d’effectuer plus de sept millions d’opérations depuis le début de l’année 2025, démontrant leur importance dans l’écosystème du paiement électronique.

Cela souligne la facilité et la commodité offertes par les cartes bancaires pour effectuer des transactions numériques.