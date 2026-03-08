En Irak, les ingénieurs tunisiens travaillant dans les champs pétroliers sont sains et saufs, confirme l’ambassade de Tunisie

Suite aux récentes attaques à Bassora, l’ambassade de Tunisie à Bagdad a pris des mesures pour assurer la sécurité des ingénieurs tunisiens sur place.

Malgré les incendies dans les installations pétrolières, ces derniers sont sains et saufs et envisagent de quitter l’Irak. L’ambassade les guide vers les options de départ les plus sûres, notamment via la Turquie et la Jordanie.

Contact rassurant de l’ambassade avec les ingénieurs tunisiens en Irak

Après les récentes attaques par drones et missiles sur Bassora, l’ambassade de Tunisie à Bagdad a rapidement établi un contact avec les ingénieurs tunisiens travaillant dans la région.

Ces derniers, actifs dans les champs pétroliers de Bassora et au port de la ville, ont pu confirmer leur sécurité et l’absence de dommages.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par الجزيرة – تونس (@aja_tunisia)



L’ambassade a également précisé que ces professionnels étaient prêts à quitter l’Irak pour leur période de repos régulière.

Des conseils leur ont été donnés sur les meilleures options pour voyager depuis les pays voisins ayant rouvert leurs espaces aériens, comme la Turquie et la Jordanie.

État actuel des champs pétroliers à Bassora

Les attaques récentes sur Bassora ont entraîné des incendies dans les installations pétrolières, perturbant ainsi l’activité économique de la ville.

Cependant, malgré ces incidents, les ingénieurs tunisiens travaillant sur place sont indemnes.

La situation reste tendue, mais sous contrôle. Les autorités locales et les équipes d’intervention travaillent sans relâche pour contenir les flammes et minimiser les dégâts. La sécurité des travailleurs, dont nos compatriotes tunisiens, reste une priorité absolue.

Comment les ingénieurs tunisiens vont-ils quitter l’Irak ?

Face à la situation, l’ambassade a guidé ces ingénieurs vers les options de départ les plus sûres. Le choix s’est porté sur un voyage terrestre vers les pays voisins, dont les espaces aériens sont désormais ouverts.

La Turquie et la Jordanie figurent parmi ces destinations privilégiées. L’Irak facilite en outre l’accès aux Tunisiens avec un visa de courte durée, permettant ainsi une transition plus aisée lors de leur période de repos périodique.