En janvier, 15 banques vont élargir le dispositif du FGAR pour aider les PME à financer leur exploitation

Le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) élargit son dispositif pour inclure les crédits d’exploitation, une initiative rendue possible par la loi de finances 2025.

40,5 Milliards de dinars mobilisés Le coût global des projets soutenus par le FGAR en 2025 atteint 40,5 milliards de dinars, illustrant l’ampleur de son intervention en faveur des PME.

Cette évolution vise à pallier les difficultés de financement rencontrées par les PME, notamment en phase de création ou de développement.

L’élargissement du dispositif de garantie du FGAR : une bouffée d’oxygène pour les PME

Le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) continue d’étendre son dispositif de garantie, désormais applicable aux crédits d’exploitation.

Cette avancée, rendue possible par la loi de finances 2025, est en cours de mise en œuvre grâce à la signature de conventions avec plusieurs banques partenaires.

Cette évolution vise à pallier les difficultés de financement rencontrées par les PME, en particulier celles en phase de création ou de développement.

En effet, ces entreprises sont souvent dépourvues des garanties réelles exigées par les banques, ce qui limite leur accès au financement.

Quels sont les détails des conventions signées avec les banques partenaires ?

Le processus de signature des conventions avec 15 banques partenaires est en cours et devrait être finalisé d’ici fin janvier.

Trois de ces accords ont déjà été conclus depuis novembre dernier, permettant l’intégration des crédits d’exploitation dans les garanties offertes par le FGAR.

70 % Taux de couverture FGAR La garantie peut couvrir jusqu'à 70 % du montant du crédit d'exploitation, offrant une sécurité renforcée aux banques et facilitant l'accès au financement pour les PME.

Ces conventions établissent un plafond de crédit à 50 millions de dinars, avec une garantie maximale de 35 millions de dinars, soit un taux de couverture de 70%. Cela offre une sécurité supplémentaire aux PME en quête de financement.

Le FGAR en chiffres : un soutien massif aux PME et à l’emploi !

En 2025, le FGAR a apporté son soutien à 297 PME, générant ainsi près de 5.615 emplois.

Le coût total des projets soutenus par le Fonds s’est élevé à 40,5 milliards de dinars, avec un total de garanties accordées atteignant les 12,29 milliards de dinars.

Les secteurs d’activité principalement concernés par ces projets sont l’industrie, les services, le bâtiment et les travaux publics, ainsi que la pêche et l’agriculture. Ces chiffres témoignent de l’impact significatif du FGAR sur le développement des PME et la création d’emplois.