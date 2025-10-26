En plein match de la CAF CC, l’USMA fait un retour spectaculaire et se qualifie pour la phase de groupes avec une vidéo à l’appui

L’USM Alger a brillamment décroché sa place pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF, suite à une victoire éclatante contre l’Académie Amadou Diallo (AFAD) de Côte d’Ivoire.

Après un match retour palpitant marqué par une détermination sans faille et des performances remarquables, l’équipe algérienne rejoint le CR Belouizdad en tant que représentants algériens dans cette compétition continentale.

L’USM Alger, un retour en force spectaculaire !

Après une défaite amère 1-0 face à l’AFAD en Côte d’Ivoire, l’USM Alger a fait preuve d’une résilience remarquable lors du match retour.

Ce match restera gravé dans nos mémoires. On a retrouvé le vrai esprit de l’USMA : celui qui ne renonce jamais, même dans la difficulté.

Nabil, 31 ans, supporter de l’USMA

Devant leur public fervent, les Rouge et Noir ont renversé la situation avec une victoire éclatante de 3-0. Dès le coup d’envoi, la détermination des joueurs était palpable. Le premier signe de ce revirement est survenu à la 14e minute, lorsque Houssam Ghacha a ouvert le score.

🗳️ Houssam Ghacha est votre homme du match ⭐#CAFCC 2ème tour préliminaire retour #USMAAFAD 3-0 pic.twitter.com/1GOKdXkiHa — USMA Xtra (@USMAXtra) October 26, 2025

Ce but précoce a non seulement galvanisé l’équipe, mais a également mis en évidence leur volonté indomptable de combler leur retard et de prendre le dessus dans cette rencontre cruciale.

Comment l’USMA a-t-elle géré son avance en seconde période ?

En deuxième mi-temps, l’USMA a fait preuve d’une gestion habile de son avantage. Face à une équipe ivoirienne vaillante mais limitée dans ses offensives, les Algérois ont su maintenir leur supériorité.

⏱️ FT | #USMAAFAD 3️⃣-0️⃣ ⚽ 13′ Ghacha

⚽ 28′ Benzaza

⚽ 93′ Ghacha Direction la phase de poules de la #CAFCC pic.twitter.com/SJMEibL5lA — USMA Xtra (@USMAXtra) October 25, 2025



Le rôle d’Ibrahim Benzaza, milieu de terrain, a été déterminant dans cette stratégie. Après avoir doublé la mise à la 29e minute, il a permis à son équipe de garder le contrôle du match.

Ghacha Houssem Eddine ouvre le score pour USMA à la 13 ème minute de jeu. Passe D de Guenaoui ghiles #Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿 pic.twitter.com/8pT5gOOngC — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) October 25, 2025



Enfin, c’est Ghacha qui, dans le temps additionnel, a marqué un second but, scellant ainsi la qualification de l’USMA et confirmant le retour en force de ce club emblématique.

Qu’attendre de l’USMA dans cette nouvelle campagne africaine ?

L’USM Alger, avec son voisin le CR Belouizdad, représente fièrement l’Algérie dans la phase de groupes de la Coupe de la CAF. Leurs adversaires seront dévoilés lors du tirage au sort prévu le 3 novembre.

Portée par un public fidèle et un effectif expérimenté, l’USMA aspire à jouer un rôle majeur dans cette nouvelle campagne africaine. Les attentes sont grandes pour ce club historique qui a déjà prouvé sa capacité à surmonter les défis.